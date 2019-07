¡A ver cómo te las arreglas! Fotograma del programa '7 días sin ellas'. / RTVE La 1 estrena este lunes '7 días sin ellas', un 'docu-reality' en el que las mujeres abandonan su localidad, dejando todas las responsabilidades en manos de los hombres JULIÁN ALÍA Domingo, 28 julio 2019, 18:57

Las mujeres de una pequeña localidad se marchan durante una semana, dejando todas las responsabilidades familiares y laborales en manos de los hombres del lugar, en el nuevo programa de La 1. TVE estrena este lunes a las 22:40 horas '7 días sin ellas', la adaptación del formato de la BBC 'The week the women went', que nació en el año 2005 y ya acumula más de catorce versiones en diferentes países.

Durante seis episodios, el 'docu-reality', producido por TVE en colaboración con Big Bang Media (The Mediapro Studio), transcurre tanto en la localidad segoviana de Bernuy de Porreros, de menos de ochocientos habitantes, como en la almeriense de Vera, donde se encuentra el complejo vacacional en el que se instalan sus mujeres durante una semana y sin teléfono móvil. Este pueblo se impuso a otros como El Real de San Vicente (Toledo), Monfarracinos (Zamora) o Pasarón de la Vera (Cáceres), que estuvieron en la mente de los responsables del formato.

El objetivo de '7 días sin ellas' es mostrar la evolución de cada uno de los grupos mientras se intentan adaptar a su nueva situación y desafíos. Para ello, el equipo del programa comprueba la rutina de los hombres que se quedan, ahora a cargo de todas las responsabilidades y obligaciones de Bernuy de Porreros, y de las mujeres que se marchan, ahora sin tareas ni deberes, en unas inusuales e incomunicadas vacaciones.

La entrega de esta noche arranca con la despedida, tras varios días de instrucciones y preparativos, y también de nervios y dudas. Ellas, con la certeza del vacía que van a dejar en el municipio, y ellos, dispuestos a tomar las riendas de sus vidas y casas. Los protagonistas de los seis capítulos son ocho grupos de hombres y mujeres. Entre ellos, distintos tipos de familias, como una madre prácticamente adolescente, la propia alcaldesa de Bernuy o la dueña de uno de los bares del pueblo, que deja su negocio en manos de un joven vecino.

Esta misma apuesta la realizó hace año y medio Canal Sur, donde diez mujeres de El Ronquillo (Sevilla) abandonaron la localidad dejando también a los varones ante la responsabilidad de cumplir con las obligaciones diarias. Alberto Carullo, responsable de la productora, ha asegurado que '7 días con ellas' es «un experimento único» en el que sus integrantes se retan «en el ámbito colectivo e individual», algo en lo que los espectadores se van a ver «reflejados».

'Trabajo temporal'

No será el único programa en el que ciertas personas cambien su rutina diaria. Tras el estreno del formato, regresa a La 1 'Trabajo temporal', el programa en el que famosos abandonan su entorno y profesión habituales para sumergirse en otros trabajos a lo largo de una jornada completa.

La cantante Rosa López, ganadora de la primera edición de 'Operación Triunfo', es la encargada de inaugurar la temporada haciendo de matrona. También está presente su compañero de edición del programa musical Àlex Casademunt, que acompaña al actor Eduardo Gómez en una empresa de mudanzas. Javier Ambrossi y Javier Calvo, Bibiana Fernández, Josema Yuste, Vanesa Romero, Pablo Pineda o Miriam, Roi, Nerea y Agoney, también de 'OT', serán otros de los invitados, que deberán cumplimentar desde las labores de un veterinario hasta las de un especialista de cine.