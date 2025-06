El aplaudido mensaje de Clara Galle sobre los cuerpos femeninos: «Me gusta haber ganado fuerza»

L. G. Martes, 10 de junio 2025, 08:00 Comenta Compartir

Durante su visita este lunes a La Revuelta, Clara Galle se convirtió en protagonista al compartir un mensaje que ha sido ampliamente aplaudido en redes sociales. La actriz acudió al programa junto a sus compañeros Nuno Gallego y Agustín Della Corte para presentar Olympo, la nueva serie de Netflix en la que interpretan a jóvenes atletas de un centro de alto rendimiento.

El exigente rodaje, que implicó nueve meses de entrenamiento físico, no solo se reflejó en su preparación actoral, sino también en sus cuerpos. En este contexto, Clara aprovechó el espacio para reflexionar sobre los estándares corporales impuestos a las mujeres.

«Siempre se nos dice socialmente que tenemos que estar más delgadas y la realidad es que subiendo peso estoy supercontenta. Me veo fuerte y me gusta. Me gustan estas piernas», declaró, mostrando con orgullo su cambio físico.

David Broncano destacó su transformación con un comentario que ella recibió con naturalidad y sentido del humor. Incluso enseñó su bíceps a cámara y aseguró que le ha cogido «el gusto» a estar fuerte. Sus compañeros confirmaron que ha sido la que más volumen ha ganado en este proceso.

Además, Galle reveló que sigue practicando natación sincronizada, una disciplina que aprendió para la serie y que ahora realiza en el polideportivo de su barrio. «Están las yayas con el aquagym y tú haciendo natación sincronizada», bromeó Broncano. «Te lo juro. Van súper temprano, a las 7 u 8 de la mañana, igual que yo», respondió la actriz entre risas.