Álvaro Cervantes: «Cenaría con Carrie Mathison para que me cuente lo podrido que está el mundo»
MIKEL LABASTIDA
Domingo, 18 noviembre 2018, 09:38

El actor catalán Álvaro Cervantes (Barcelona, 29 años) acaba de estrenar la última película de Julio Medem, 'El árbol de la sangre', un filme en el que una pareja viaja hasta un antiguo caserío para descubrir sus raíces familiares. Además muy pronto lo veremos en Telecinco en la serie 'Brigada Costa del Sol'. Anteriormente participó en títulos televisivos como 'Abuela de verano', 'Punta escarlata', 'Luna, el misterio de Calenda', 'Los nuestros' o 'Carlos, Rey Emperador'. Pasa por este interrogatorio para descubrir sus fobias y filias en materia seriéfila.

- Se le acusa de serieadicto, ¿cómo se declara, culpable o inocente?

- Me declaro culpable.

- Lo importante siempre es reconocerlo. ¿Cuál ha sido su último atracón?

- 'Kidding'. Con Jim Carrey en cabeza, a mí me tienen el corazón robado.

- ¿Qué título del que todo el mundo habla bien a usted le decepcionó?

- No es decepción, pero de 'Stranger Things' no me ha llamado ver la segunda temporada.

- ¿Y qué giro de guión en una serie le descolocó más y aún le cuesta recuperarse?

- El hecho de que en 'Breaking Bad' Walter White dejase morir a Jane, la novia de Jesse. Me parece muy valiente por parte de los guionistas, ya que el personaje cruzaba una línea y ya no podría volver atrás. Me impactó.

- ¿Es de los de 'un capítulo más y a dormir' y luego no sabe cuándo parar?

- A veces me dejo el capítulo a medias porque sé que si lo termino igual no puedo evitar ver el siguiente.

- Acaba de estrenar 'El árbol de la sangre', filme en el que los protagonistas retroceden 25 años atrás. Hagamos lo mismo con usted. ¿Qué serie recuerda que le gustase cuando era una niño?

- La serie de dibujos animados de 'Doraemon'. Desayunar viendo un capítulo antes de ir al colegio aún lo recuerdo como un gran placer.

- Puestos a hablar de cuestiones de sangre, ¿con qué familia seriéfila le gustaría estar emparentado?

- Ser familia de los hermanos de 'Prison Break' podría ser bastante entretenido.

- Porque usted, ¿a qué clan de 'Juego de Tronos' apoya?

- No he visto la serie.

- No se lo tendremos en cuenta. ¿Viendo qué personaje de una serie pensó que quería ser actor?

- Pensé en ser actor viendo a Jim Carrey en 'La Máscara', y la saga 'Ace Ventura' siguió colaborando en eso. Años después a nivel de series, hay muchos personajes que me han resultado inspiradores; el que más Jesse Pinkman de 'Breaking Bad'; es una 'masterclass' de interpretación constante.

Tormento

- ¿Y alguno que le hubiese gustado interpretar?

- Marco Polo es un personaje fascinante. Su experiencia asiática me parece muy rica a todos los niveles.

- ¿De cuál se podría enamorar?

- De Eve. De 'Killing Eve'.

- ¿Qué tenía su Carlos V que no tuviese el Enrique VIII que interpretó Jonathan Rhys-Meyers?

- Carlos vivía su reinado con más tormento.

- Su próxima serie será 'Brigada Costa del Sol'. Póngase a soñar. ¿A qué policía de serie ficharía para hacer un cameo?

- A Stella Gibson, de 'La caza'.

- ¿Qué tres cosas se llevaría a la isla de 'Perdidos'?

- Una caña de pescar, una hamaca y una guitarra.

- ¿Con qué personaje de serie se iría a cenar?

- Cenaría con Carrie Mathison (la agente de la CIA de 'Homeland') para que me contara de primera mano lo podrido que está el mundo.

- ¿Tan mal lo ve? ¿Qué serie cree que define mejor los tiempos actuales?

-'Black Mirror', porque está contando en lo que nos estamos convirtiendo.

- ¿Cuál ha sido el mayor 'Expediente X' que ha tenido que resolver en su vida?

-La vida en sí es ya un gran 'Expediente X'.