Ana Peleteiro, entre el oro y los negocios: «El dinero en las manos me quema. Me gusta invertir» La reciente campeona de Europa está inmersa en el mundo de los negocios. «El dinero en las manos me quema. Me gusta invertir en cosas que en el futuro me permitan no trabajar mucho o no tener jefe»

Ana Peleteiro no solo es una leyenda del atletismo, sino también una empresaria con visión de futuro. Tras semanas complicadas por problemas físicos y personales, la gallega ha vuelto a demostrar su determinación al conquistar El oro en el Campeonato de Europa de triple salto en pista cubierta, celebrado en Apeldoorn (Países Bajos). Con una marca de 14,37 metros, la atleta suma un nuevo triunfo a su carrera antes de poner rumbo a China para el Mundial. Sin apenas tiempo para celebraciones, su primera parada en España ha sido en El Hormiguero, donde fue recibida al ritmo de We Are the Champions.

Además del atletismo, Peleteiro está inmersa en el mundo de los negocios. «El dinero en las manos me quema. Me gusta invertir en cosas que en el futuro me permitan no trabajar mucho o no tener jefe», afirmó. En verano abrirá una cafetería que actualmente está en construcción. También es propietaria de una clínica de podología en Vigo y un gimnasio en La Coruña, un proyecto que comparte con la entrenadora Crys Díaz y el futbolista Lucas Vázquez.

Su hija, Lúa, es una fuente de motivación constante. «Está en la etapa en la que lo imita todo. Me ve saltar y lo intenta, ve a su padre jugar al fútbol y hace lo mismo. Su cuento favorito es El pollo Pepe», comentó Peleteiro, quien no descarta ampliar la familia en el futuro. «No voy a parar mi carrera deportiva de momento, pero quizás dentro de cinco años le demos un hermanito», confesó en una entrevista.

Más allá del éxito deportivo, este oro tiene un significado especial para Peleteiro. Desde septiembre, su entrenador es su marido, Benjamin Compaoré, con quien contrajo matrimonio en 2023 y tiene una hija, Lúa. La decisión de separarse de Iván Pedroso, su entrenador durante ocho años, generó dudas en su entorno, pero ella tenía claro su camino: «Siempre he tomado decisiones complicadas, me tiro al barranco. Casi siempre me ha salido bien y creo que esta vez también», aseguró en el programa de Pablo Motos.

Equilibrar la relación de pareja con la exigencia del deporte de élite no es fácil, pero Peleteiro lo afronta con madurez: «Tengo mucho respeto por nuestra relación. He aprendido de errores del pasado y ahora cuido mucho cómo trato a las personas. Los deportistas a veces pecamos de ser duros con quienes trabajan con nosotros por el estrés y la ambición».

La clave del éxito: disciplina y una receta familiar

Peleteiro es extremadamente exigente consigo misma. Disfruta de cada victoria, pero rápidamente se enfoca en el siguiente objetivo. Las medallas suelen quedarse en casa de sus padres en Galicia, mientras ella continúa con su preparación. Su manera de celebrar es sencilla: tiempo con su familia y salidas con amigas.

Curiosamente, la atleta tiene un peculiar «ritual» gastronómico: «La semana pasada me puse fina a orejas», contó entre risas, refiriéndose al tradicional postre gallego de Carnaval. «Mi abuela tenía una receta única, mi madre la copió y mi padre la fríe a la perfección. Carnaval coincide con la temporada de pista cubierta y no hay año que no me ponga morada a eso. Creo que es lo que me hace saltar bien».

