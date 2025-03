Telmo Irureta reflexiona sobre lo que es y pudo ser en su obra «más personal»

El actor zumaiarra Telmo Irureta vuelve a subirse a los escenarios, en esta ocasión con la obra 'Interview-De agua y arena', un montaje ... producido por Tentazioa en el que mostrará su lado más íntimo y personal junto a la actriz Dorleta Urretabizkaia. El espectáculo parte del cortometraje 'De agua y arena' que dirigió el propio Telmo Irureta y donde habla de cómo le sobrevino su parálisis cerebral, cómo lo llevó su familia y cómo se ha adaptado él a esta situación. El espectador volverá a ver el corto, y a continuación ambos actores mantendrán «una entrevista ficticia para seguir conociendo más aspectos íntimos sobre su vida», explica su directora, Mireia Gabilondo. La obra se estrenará mañana, en euskera, en la Sala Club del Teatro Victoria Eugenia a las 19.30, en el marco del Festival de Cine y Derechos Humanos.

La vida de Telmo Irureta cambió el 30 de julio de 1991. Apenas tenía dos años cuando su mano izquierda empezó a moverse de forma incontrolada, con unos tics que se repetían. Aquello al final resultó ser una encefalitis herpética, un virus que según su doctora no iba a dejar secuelas, pero al final derivó en una parálisis cerebral. Esta historia es la que cuenta en primera persona su ama, Isabel Uria, en el documental 'De agua y arena'. «Quise contar mi historia pero desde el punto de vista de mi madre», recuerda el actor. «Le propuse que yo podía escribir el guion, teniendo en cuenta lo que ella me fuera contando, o si no que fuera ella quien escribiera lo que le diera la gana». Su madre se decantó por esta segunda opción, y el resultado fue «un texto tan bonito» que Irureta decidió dejarlo tal cual, y que fuera la voz en off del documental.

Visibilizar la discapacidad

Su idea original fue la de producir un largometraje, y a pesar de que tenía material como para 50 minutos, tras pasar por la sala de montaje se quedó en 30. «Pero el resultado me gustó», admite el zumaiarra. Algunas de esas historias suprimidas son las que ahora se van a incluir en el montaje 'Interwiew-De agua y arena', aunque también se han añadido «cositas». En la entrevista que mantiene con Dorleta Urretabizkaia, el actor comenzará a hablar sobre el cortometraje que se acaba de proyectar, cómo su idea original era hacer un largometraje, las dificultades con las que se topó en el camino, «y luego nos centramos en mi vida, en mi infancia, cómo viví los años en los que iba al colegio, en casa... en definitiva, muestro cómo fue mi pasado, cómo me siento ahora, y cómo me imagino que sería ese Telmo que no he llegado a ser, es decir, cómo sería hoy en día Telmo si no hubiera tenido esa encefalitis».

En esa conversación el actor también reflexiona sobre la discapacidad y los prejuicios que tiene la gente, que tiende a «infantilizar» a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, explica. «Te dicen que eres muy valiente, que eres un campeón... gente que no te conoce de nada. Entonces, yo quiero decir algo así como, 'sí, tengo esta limitación física, pero no soy tonto'». Por eso cree que es necesario visibilizar este tipo de trabajos. Sobre esta última producción teatral que protagoniza –antes ha trabajado en 'Sexberdinak' y 'Sabes que las flores de plástico nunca han vivido, ¿verdad?', así como en el largometraje 'La consagración de la primavera' por la que obtuvo el Goya a Mejor Actor Revelación–, Telmo Irureta cree que «tiene un punto más 'goxua', más de casa. En muchos momentos hablo de mi infancia, que fue muy bonita. Quiero hacer un guiño a esa etapa, y por eso creo que este montaje es muy personal, porque me abro mucho. Creo que todos tenemos mucho que contar, pero también mucho que aprender».

Puesta en escena

Sobre el escenario, y tras la proyección del corto, el espectador presenciará una entrevista «al uso» realizada por una periodista que interpreta Dorleta Urretabizkaia. «En el corto aparece una entrevistadora que habla con Telmo, y nos pareció bonito tirar de ese hilo y poder concluir esa entrevista sobre el escenario», explica Mireia Gabilondo. Una cámara enfocará a Telmo y proyectará su imagen sobre la pantalla. No se atreve a definirlo como obra teatral, más bien «es un híbrido», admite, «un inusual y peculiar formato» que se ha ideado junto al protagonista, quien se mostró «encantado» de que su historia se llevará a los escenarios. «El recorrido que suelen tener los cortos no suele ser muy florido, y le hemos querido dar continuidad, aportando más información para poder saber un poco más del protagonista», afirma Gabilondo, quien no duda en definir a Telmo Irureta como «un gran artista y un gran creador».

El guion lo firman Mireia Gabilondo y Telmo Irureta, que han trabajado junto a Laia Bernués (ayudante de dirección) y Dorleta Urretabizkaia para crear un texto que es «toda una lección de vida», opina la actriz guipuzcoana. «El montaje escarba en ese mundo tan particular de Telmo, tan duro y al mismo tiempo tan lleno de ironía, de sentido del humor, de amor a la vida, de fuerza, de ímpetu... la lucha de un ser humano extraordinario», asegura Urretabizkaia. «El espectador no solo va a conocer un caso extremo, sino que va a poder aplicarse muchas cosas de la sabiduría de Telmo, que él ha ido adquiriendo gracias a todo lo que ha pasado».