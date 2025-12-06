'Zeru Ahoak', la consagración del 'Euskilling'

Hace cinco años el estreno de la miniserie 'Hondar Ahoak' supuso una gran revelación en el panorama audiovisual en euskera. Su estreno fue una propuesta ... muy estilizada que combinaba elementos del 'crimen con vistas', su ubicación en el puerto vizcaíno de Ondarroa con el estilo del 'nordic noir' de series como 'The Killing', por lo que no dudé en bautizar ese genero híbrido vasco como 'Euskilling'.

Zeru Ahoak Plataforma Primeran / RTVEPlay

Tamporada Octubre 2025

Nacionalidad España

Episodios 4 de 45 minutos

Creador Koldo Almandoz

Protagonistas Nagore Aranburu, Josean Bengoetxea

Su creador, el donostiarra Koldo Almandoz, ha regresado con una secuela independiente, 'Zeru Ahoak', que mantiene el protagonismo del huraño personaje de la investigadora Nerea García, pero trasladando la acción a un Bilbao sombrío, oscuro y sórdido, aprovechando el gran tirón de su protagonista, Nagore Aranburu, tras su fabulosa interpretación en 'Querer'.

La trama: 'Zeru Ahoak' muestra rápidamente el nuevo entorno bilbaíno de la inspectora retirada Nerea García, con un enclaustramiento voluntario en su casa, nutriéndose de forma casi exclusiva de la comida a domicilio que le trae un joven repartidor con el que ha trabado una cierta relación de confianza,

La razón de vivir como una ermitaña urbana es su incapacidad de rehacerse tras los sucesos de hace cuatro años en Ondarroa y la ruptura con su pareja, Carmen, que le ha dejado muy tocada y le hace vagar por la vida como una autómata y lo que es peor sin ganas de revertir esa situación.

Su punto de inflexión llega con la visita de su antiguo jefe, Lertxundi, para pedirle que salga de su encierro voluntario para colaborar extraoficialmente en la investigación del asesinato ritual de una mujer en pleno centro de Bilbao. Su intención es poder aprovechar las grandes dotes intuitivas de Nerea como investigadora para encontrar pistas donde nadie las ve.

Tras algunas reticencias, Nerea acaba aceptando a regañadientes, pero al investigar el entorno de la chica asesinada se va a topar con personajes de su pasado que la van a introducir en una gran conspiración que implica a las altas esferas bilbaínas así como a algunos deportistas de elite, en una bola de nieve que va creciendo con cada episodio.

A diferencia de 'Hondar Ahoak', la taciturna Nerea no tiene compañero de fatigas y trabaja en solitario y por libre, lo que nos permite ir descubriendo esa constelación de personajes de su pasado y de su presente que interaccionan de diferentes maneras con Nerea.

La evolución del caso no es nada evidente ni predecible al ir tomando unas derivadas inesperadas, en especial cuando Nerea descubre las verdaderas intenciones detrás del encargo de la misteriosa agencia gubernamental conocida como 'La Caja Negra' y sus tejemanejes por las cloacas euskaldunas

El mayor acierto de 'Zeru Ahoak' ha sido reinventarse completamente con la base del fabuloso personaje de Nerea García, dura, glacial e implacable con ramalazos tanto de Saga Noren ( Bron) como de Sarah Lund ( The Killing) aprovechando esa mirada penetrante de Nagore Aranburu que se clava y no te suelta.

Creadores: Tras el éxito de 'Hondar Ahoak', su creador Koldo Almandoz empezó a desarrollar en 2023 la continuidad del personaje de Nerea García. Desde el principio el creador tuvo muy clara la idea de no repetirse, cambiando la ubicación del luminoso Ondarroa por un Bilbao subterráneo y sucio, en el que su personaje se mueve como pez en el agua, a diferencia de Ondarroa, donde era una forastera en todos los sentidos, buscando un tono muy oscuro en todo momento.

La escritura del guion la realizó Koldo Almandoz a cuatro manos, junto al escritor y guionista Harkaitz Cano ( Altsasu).

Protagonistas: Tras muchos años trabajando, la azpeitarra Nagore Aranburu dio su salto a la popularidad nacional protagonizando 'Querer', también rodada en tierras bilbaínas.

Ese nuevo estatus de reconocimiento popular nos permite disfrutar de la actriz cuatro años después de 'Hondar Ahoak', retomando su gran personaje de Nerea García, una mujer rota y a la deriva que se aferra a lo que mejor sabe hacer, las investigaciones policiales, para intentar enderezar el rumbo de su vida. Un personaje al que Nagore le tiene cogida la medida a la perfección.