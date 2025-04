'La Residencia', un sudoku de 157 sospechosos

Uno de los géneros favoritos de muchas personas es el denominado 'murder mistery' que desarrolla la investigación por parte de un sesudo investigador de un ... aparentemente inexplicable asesinato misterioso en lugares cerrados y con multitud de sospechosos.

El género ha tenido grandes ejemplos, como todas las obras de Agatha Christie o películas como 'Cluedo' o 'Puñales en la espalda', a las que se ha unido con todo merecimiento 'La Residencia', un divertimento muy entretenido para jugar a descubrir un asesino en la Casa Blanca.

'La Residencia' Plataforma Netflix (E)

Temporada Marzo 2025

Nacionalidad Estados Unidos

Episodios 8 de 60 minutos

Creador Paul William Davies

Protagonistas Uzo Aduba, Giancarlo Esposito, Randall Park

'La Residencia' destaca por la elección de una excéntrica detective protagonista, bastante impredecible y completamente obsesionada con la observación de pájaros, que va a ser nuestra brillante guía para resolver ese sudoku de 157 sospechosos, de una forma desenfadada y alejada de toda solemnidad narrativa.

La trama: 'La Residencia' empieza de forma impactante con el descubrimiento del cadáver del ujier A.B. Winters en el tercer piso de la residencia privada de la Casa Blanca, un lugar al que tienen acceso muy pocas personas.

El primer episodio rebobina para presentarnos a todos los personajes que trabajan en esos aposentos privados y conocer sus dinámicas personales en las vísperas del gran trasiego que supone la celebración de una cena oficial de estado con los máximos dignatarios australianos, incluyendo la presencia de celebridades como Kylie Minogue y Hugh Jackman.

Durante esos preparativos de la cena de estado vamos conociendo las tirantes relaciones de A.B. Winters, no solo con sus trabajadores sino con algunos invitados que residen de forma permanente en ese ala privada, como el hermano y la suegra del presidente.

Hasta el final del primer capítulo no aparece en escena la detective Cordelia Cupp, que no deja a nadie indiferente con sus primeros pasos en la investigación, bastante alejados de los métodos convencionales.

'La Residencia' sigue inicialmente los cauces habituales de los asesinatos en lugares cerrados, pero en esta ocasión en vez de ser en una habitación cerrada por dentro y sin una forma evidente de entrar o salir, se desarrolla en toda una mansión cerrada pero con 132 habitaciones y 157 personas en su interior.

Esa ubicación les permite jugar con todas esas habitaciones, pasillos y escaleras para montar toda una coreografía que va mostrando a los diferentes sospechosos con sus diferentes oportunidades y motivos de haber cometido el asesinato a la luz de todo el mundo y sin cámaras, al estar prohibidas en esa zona privada de la Casa Blanca,

El hilo conductor de esa detective extravagante no deja de desconcertar a todas las personas interrogadas al estar sometidas a extrañas preguntas, aparentemente sin mucho sentido pero que poco a poco van a ir encajando en su estilo tan particular.

La trama es muy compleja y con muchas ramificaciones, utilizando al máximo la coralidad del enorme reparto para ir introduciendo nuevas pistas y personajes. A pesar del posible dramatismo de esa premisa, 'La Residencia' no se toma en serio en ningún momento, introduciendo numerosos elementos cómicos e incluso un running gag sobre la presencia de Hugh Jackman.

Creador: Paul William Davies era uno de los guionistas de confianza de la megapoderosa productora Shonda Rhimes en 'Scandal'. Un día su jefa le dio un libro sobre las historias de la residencia privada de la Casa Blanca para desarrollar alguna historia en ese entorno alejado de los focos del ala oeste o del despacho Oval, que hemos visto en innumerables series y películas.

Paul William Davies, identificó al ujier mayor de la Residencia como la persona ideal para ser la víctima de un asesinato, al tener mucho poder interno lo que le podría granjear muchos enemigos y darle grandes posibilidades narrativas

Protagonista: La estrella absoluta de la función es Uzo Aduba, la actriz perfecta para interpretar a la detective Cordelia Cupp en su registro ideal de personajes excéntricos e inclasificables, como su genial 'Crazy Eyes' en 'Orange is the New Black'. Aduba está impecable por su gran capacidad de hacer creíbles sus enormes salidas de tono tanto a nivel de gestualidad como de comportamiento.