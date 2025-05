4x4: el limón sigue volando

Ha decidido la gente de Ron Lalá echar la mirada a su pasado y el resultado es este '4x4' en el que confluyen trozos de ... las obras 'Mi misterio del interior', estrenada en 2005; 'Mundo final', de 2008, 'Time al tiempo', creada en 2011, y la más reciente de todas, 'Siglo de Oro, siglo de ahora', que tiene trece años de vida.

No fueron los primeros trabajos. Hubo unos cuantos años de peregrinaje por lo incierto antes de darse a conocer con 'Mi misterio del interior', aunque recuerdo con mucho agrado una función anterior: 'Si dentro de un limón metes un gorrión el limón vuela', donde ya estaban casi todas las pistas de lo que después ha ofrecido esta compañía que tiene en el humor y la música su base y que en los últimos años ha prestado más atención a pasar por el 'ron lalá' a los clásicos. La mano de Álvaro Tato, con una importante obra poética publicada, habrá sumado en esta dirección.

4x4 Compañía Ron Lalá

Dramaturgia Álvaro Tato

Intérpretes Juan Cañas, Miguel Magdalena, Diego Morales, Luis Retana, Daniel Rovalher

Dirección Yayo Cáceres

Duración Una hora y cuarenta minutos

Lugar Teatro Principal

Fecha 30-5-2025

Esta compañía tiene un sello identificable en su forma de ser divertidos, pero han ido evolucionando a trabajos más exigentes sin olvidar su pasado. Por eso viene bien este recordatorio de sus inicios que, aunque visto ahora pueda resultar un poco naíf, continúa teniendo bastante gracia.

No le ayuda al espectáculo el cosido con momentos de los cuatro montajes porque queda el conjunto un poco insulso, aunque no falten excelentes golpes cómicos. No hay un buen hilo que una las partes y sus capacidades comunicativas, que siguen siendo excelentes, tampoco evitan que todo tenga aspecto de una ensalada hecha con lo que encontramos en el frigorífico.

Pero Ron Lalá es una marca a la que merece siempre seguir en su camino porque nos han hecho reír y disfrutar muchas veces. Así que este viaje mirando el retrovisor sigue teniendo interés para quienes los conocemos de siempre. Para los demás, puede ser una forma de conectar con ellos y seguirlos en próximas aventuras escénicas. El limón sigue volando y que sea por muchos años.