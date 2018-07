«El público nos da las gracias por 'traer' a Michael Jackson otra vez a la Tierra» Adrián Álvarez 'SacMJJ', en el espectáculo 'I Want U Back'. / RORI RIBES El Victoria Eugenia acoge entre mañana y el domingo el espectáculo 'I Want U Back', «el homenaje definitivo» al rey del pop JUAN G. ANDRÉS SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 11 julio 2018, 08:36

Adrián Álvarez descubrió a Michael Jackson de niño gracias a la banda sonora de 'Liberad a Willy' (1993), película en la que sonaba la canción 'Will You Be There'. Por aquel entonces no sabía nada de su autor, de quien después escuchó 'Beat It'. «Vi el vídeo y flipé. Poco a poco empecé a copiar sus pasos, a verlo y sentirlo, porque quería hacer lo mismo que él», recuerda. Años después, este bailarín de origen ecuatoriano cuyo nombre artístico es SacMJJ está considerado uno de los mejores imitadores del rey del pop. Forma también parte del elenco protagonista del espectáculo 'I Want U Back', «el homenaje definitivo» a Jackson que recalará el Victoria Eugenia desde mañana y hasta el domingo.

La historia de Adrián es la de un sueño convertido en realidad. Fue fichado por un productor que le vio cuando actuaba en las inmediaciones del Palacio Real de Madrid. «Llevaba cuatro años bailando en la calle, lo cual era muy difícil, una pelea y una preocupación constantes: había que encontrar el lugar adecuado, no podíamos usar altavoces... Me habían pedido el contacto varias veces pero nunca me habían llamado para un trabajo así», afirma el artista, que no era bailarín de profesión aunque tenía antecedentes familiares: «De joven mi padre bailaba breakdance y rap».

Datos Lugar Victoria Eugenia. Día y hora Jueves 12 y viernes 13 (21.00), sábado (18.00 y 21.00) y domingo (18.00). Precios Entre 20 y 37 euros.

Describe 'I Want U Back' como «un concierto en toda regla» con una superbanda en vivo, un cantante, dos coristas y un cuerpo de baile. Adrián Álvarez da la cara caracterizado a la perfección como Michael Jackson pero quien canta es DaBeat (David Ortighosa), situado al fondo del escenario. «Yo hago playback sobre su voz en directo. Tratamos de fusionarnos en uno llevando la esencia del homenajeado al escenario. Michael sólo hay uno. Era tan grande que es imposible que una persona haga bien las dos cosas a la vez. Por eso tenemos que dividirnos entre cantante y bailarín», asegura. DaBeat trata de alcanzar -y lo consigue- las notas de Michael Jackson, de tal modo que «si cierras los ojos, parece que lo estás escuchando a él». En lo que respecta al bailarín, éste lleva años devorando «incontables» vídeos de su ídolo hasta que ha logrado «perfeccionar» pasos como el celebérrimo 'moonwalk' o el efecto antigravedad, el único que tiene un «pequeño truco» que no quiere revelar para preservar la magia.

Durante cerca de dos horas se van sucediendo los viejos éxitos de Jackson y tanto niños como mayores disfrutan de momentos impactantes como 'Billy Jean' o 'Beat It'. Según apunta Álvarez, lo más satisfactorio es recibir los piropos del público: «Nos dan las gracias por haber traído a Michael Jackson a la Tierra otra vez». Incluso personalidades que conocieron de cerca al astro del pop se han rendido a la excelencia de este tributo. Una de ellas es Firpo Carr, que ejerció de portavoz del fallecido músico en los juicios a los que se enfrentó en los últimos años de su vida. Un día que visitaba Madrid pasó por el Teatro Calderón y, por casualidad, vio el cartel de la función. Entró a verla y se quedó tan maravillado que escribió unas palabras elogiosas en su blog: «A Michael le habría encantado este espectáculo y habría estado eternamente agradecido a todos los involucrados en su producción».

Adrián Álvarez corrobora sus palabras y anima al público a asistir a un montaje que permite sentir «la esencia» de Michael Jackson, un artista cuyo trono sigue sin ocupar. «Nadie va a alcanzar los récords que él consiguió como músico y mecenas. Muchos artistas actuales siguen sus pasos pero es imposible llegar a su nivel», concluye.