A la venta las entradas para el concierto de Yuja Wang en enero en el Kursaal Actuará en San Sebastián dentro de su gira europea con la Mahler Chamber Orchestra

Desde ayer están a la venta las entradas para el concierto de la pianista Yuja Wang y la Mahler Chamber Orchestra que abrirá la temporada 2026 de Kursaal Eszena. El 16 de enero de 2026 la programación cultural de producción propia del Centro Kursaal iniciará temporada con la destacada presencia sobre el escenario de la «carismática pianista» Yuja Wang, como la define la organización. Actuará en San Sebastián dentro de su gira europea con la Mahler Chamber Orchestra, dirigida por Fabien Gabel, e interpretará obras de Chopin y Ligeti, en un programa que se completará con piezas orquestales de Stravinsky y Mozart.

También están a la venta las entradas del 4º capítulo de la Integral de las Sinfonías de Beethoven que el 4 de febrero llevará a cabo la Orchestre des Champs Elysées con dirección de Philippe Herreweghe.

