El 'sueño' de África de Donato Goyeneche llega al Kursaal con el Orfeón Donostiarra

Mitxel Ezquiaga San Sebastián Lunes, 14 de abril 2025, 07:55 | Actualizado 08:18h. Comenta Compartir

La obra se titula 'África, el abrazo entre los pueblos', y llega al Kursaal como un sueño que se hará posible gracias a otro abrazo, el de los artistas de primera línea que se implican en un concierto especial. El compositor Donato Goyeneche es el autor de la obra que cantarán el 26 de abril en el auditorio el Orfeón Donostiarra, la soprano Marifé Nogales y el barítono Jaboba Fadrique como solistas, acompañados del pianista Borja Rubiños, y el percusionista Iker Telleria, ademas de Bibiche Zambou como percusionista invitado, todos bajo la dirección de José Antonio Sainz Alfaro.

Goyeneche, nacido en la localidad navarra de Lerín en 1947, ha desarrollado toda su carrera musical en Donostia, y está «muy ilusionado» porque «por fin se va a materializar mi sueño de que el Orfeón Donostiarra haga mi obra completa aquí, en San Sebastián, con músicos de la tierra».

Cita en el Kursaal Cuándo Kursaal, sábado 26 de abril, 20.00. Entradas, 30 euros.

Quiénes Orfeón Donostiarra, soprano Marifé Nogales y barítono Jaboba Fadrique, pianista Borja Rubiñosm percusionista Iker Telleria con Bibiche Zambou como invitado. Dirección de José Antonio Sainz Alfaro..

¿De dónde viene la relación de Donato Goyeneche con el continente africano? «Desde que era niño me sentí atraído por África. Las películas con música llena de tambores me cautivaban. Quizás esto influyó en que, años después, decidí estudiar la carrera de percusión. Tan pronto como empecé a dar clases en el conservatorio de Donosti me sentí realizado profesionalmente, y ha he seguido desde entonces hasta el día de hoy», asegura el compositor.

«Fue en el Conservatorio donde conocí a una profesora, Lutxi Mancisidor, que había sido misionera en Zaire y que tenía muchas cintas grabadas de música autóctona africana que compartió conmigo», continúa. «Me entusiasmé tanto con esa música que comencé a estudiarla, y cada día me sentí más conectado con ella. Así que empecé a escucharla constantemente y a intentar traducir los textos de las canciones. Viajé a Madrid, recorrí varias embajadas y me reuní con profesores africanos que trabajaban en la universidad, intentando traducir aquellos textos; aunque en la mayoría de los casos resultaba imposible, ya que en muchos pueblos las tradiciones habían desaparecido».

Ampliar Goyeneche con la coral Mártires de Uganda en Dakar.

A pesar de ello de los obstáculos Goyeneche decidió «seguir adelante y empezar a componer la cantata 'África'. Fui varias veces a Senegal, y en Dakar contacté con la coral Mártires de Uganda. Desde el primer momento en que los escuché cantar me sedujo la idea de invitarlos a Donosti para estrenar mi obra 'África'. Ellos, muy ilusionados, empezaron a ensayar, y dos años más tarde nos encontrábamos en el teatro Victoria Eugenia, estrenando 'África', acompañados por el grupo de Percusión del Conservatorio, formado por mis alumnos de aquel entonces», recuerda emocionado. El estreno dio inicio a una minigira que comenzó en Baracaldo, continuó en el teatro Victoria Eugenia y finalizó en Irun.

«África es un continente diverso, plural y con una inmensa riqueza cultural y social. Mi relación con el continente siempre ha sido desde el respeto, la humildad y el agradecimiento. He dedicado gran parte de mi vida a estudiar e investigar sus ritmos y sus instrumentos de percusión. Este camino me ha dado muchas alegrías, me ha permitido conocer y trabajar con maravillosos profesionales de aquí y de allá, y he podido ahondar en su riqueza y diversidad cultural.La obra 'África' ha sido y sigue siendo una de mis grandes pasiones, al mismo tiempo que un reto personal», explica el compositor.

«En la obra se recitan unos breves poemas acordes con la canción que se va a interpretar. Son mensajes de solidaridad que hablan de la importancia del cuidado de la tierra, o del deseo de la justicia para todos los pueblos. Es también una obra con un trasfondo social que trata de movilizar conciencias, una oda a la solidaridad entre los pueblos, y de ahí nació el título 'Africa, el abrazo entre los pueblos'», remata el músico.

«Si no te juegas el tipo con 77 años, ¿cuándo vas a hacerlo?» ¿Por qué se implica Donato Goyeneche en promover personalmente el concierto en el Kursaal? «El concierto del 26 de abril es como un sueño hecho realidad. África es una cantata, y que sea interpretada por el Orfeón Donostiarra, uno de los coros más prestigiosos, es todo un privilegio. En este momento de mi vida, con 77 años, como autor tengo que jugarme el tipo. Si no es ahora, ¿cuándo?». Asegura Goyeneche que «el público, que es quien tiene la última palabra, conectará con la música y los mensajes de solidaridad». La obra está compuesta por 19 temas que incorporan desde cantos autóctonos hasta el funky y el swing. Las entradas siguen a la venta en taquilla a un precio de 30 euros.

Temas

africa

Música