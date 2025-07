«Quiero llegar con el piano al límite de mis posibilidades»

Sin haber cumplido aún 14 años, la donostiarra es más que una firme promesa del piano. Sus triunfos en concursos y sus conciertos en diversos ... escenarios, así como sus recientes actuaciones en Viena tras haber sido seleccionada por la Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, avalan la trayectoria de esta joven intérprete que debuta en la jornada inaugural de la Quincena. La cita: el viernes a las 12 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

-¿Qué es para usted el piano?

- Cualquier pianista respondería que es un instrumento que exige mucha dedicación, un camino en el que hay momentos de frustración, de dudas, de incertidumbre… pero el piano te devuelve el tiempo y el esfuerzo que le dedicas de muchas formas. La más importante es poder tocar para el público y sentir que recibe lo que quieres transmitir con tu sonido. Ahora mismo el piano es una parte fundamental de mi vida.

-¿En qué momento y por qué decidió dedicarse a ello?

- Había una extraescolar de piano en el colegio y me llamaba muchísimo la atención. Insistí durante varios años a mis padres hasta que conseguí que me apuntaran y en cuanto comencé las clases me di cuenta de que me encantaba. Sin embargo, lo de subirme al escenario me gustó aún más. Todo empezó como un hobby, pero luego fui avanzando y ahora es algo muy importante para mí. Y haber tocado en escenarios desde pequeña también me ha ayudado a mantener la ilusión. Recuerdo con mucho cariño algunas actuaciones, como cuando toqué en Granada mi primera sonata completa con 8 años. Yo necesito tocar ante el público, y creo que es lo que nos motiva a la mayoría.

- A pesar de su corta edad, tiene una amplia experiencia, habiendo ganado varios concursos y actuado en importantes escenarios internacionales. ¿Qué siente cuando toca ante un jurado o para el público?

- Antes de subirme a un escenario tengo una mezcla de sentimientos, nervios y tensión, porque hay mucho trabajo detrás. Pero sobre todo siento emoción. En cualquiera de los casos, ya sea tocar para un jurado o para el público, quiero dar el 100% de mí, conectar con la música y compartirlo con el resto.

- ¿Se pone nerviosa en este tipo de situaciones?

- Me pongo nerviosa antes de actuar, pero una vez que me siento al piano y empiezo a tocar los nervios desaparecen. Tanto en conciertos como en concursos me ocurre que no quiero terminar de tocar porque me olvido de todo y disfruto mientras estoy tocando. Y más allá de los que me escuchan, hay una conexión conmigo misma muy fuerte, con mis sentimientos. Para mí, lo más bonito del piano es la sensación de estar en el escenario.

- Acaba de ofrecer varios conciertos en Viena al haber sido seleccionada por la Univerität für Musik und darstellende Kunst Wien. ¿Cómo ha sido la experiencia?

- Maravillosa. Haber sido seleccionada por la Universidad de Viena ha sido un gran honor. Cada clase y cada concierto han supuesto una experiencia muy enriquecedora y un gran aprendizaje. Viena es una ciudad llena de música y con una gran cultura musical y me he encontrado con un público muy entendido, respetuoso y al que les gusta mucho la música.

- Nació en Donostia, pero se ha formado fuera de la ciudad. ¿Por qué?

- Yo creo que es una cuestión de encontrar a las personas adecuadas. Mis padres y yo siempre hemos buscado el asesoramiento de gente con experiencia musical y hemos seguido sus consejos. No es fácil formarse a alto nivel desde edades tempranas. Cada edad requiere unos aprendizajes concretos y dar con el maestro que te pueda ayudar en cada momento es muy complicado. Me han surgido posibilidades de trabajar con varios profesores que viven fuera de Donostia, por lo que he tenido que moverme para recibir clases fuera.

- Y ha tenido grandes maestros. ¿Destacaría a alguno en concreto?

- Me parecería injusto destacar a alguno, porque todos me han enseñado mucho. Con algunos he aprendido a trabajar de forma profesional, con otros a entender la importancia de la musicalidad, el fraseo, la respiración o el control corporal… Con Anastasia Chernyavskaya trabajo profundamente la técnica, la claridad, el sonido o la expresividad, a lo que también me ayuda mucho Alba Ventura cuando asisto a sus clases en Barcelona. He recibido también clases magistrales de otros grandes maestros como Eldar Nebolsin o Robert McDonald. Todos me han ido dejando huella. Pero si tuviera que destacar a alguien es a Elisabeth Leonskaja. Tengo el gran honor de que alguien de su nivel artístico, una de las figuras más importantes del mundo del piano, esté tan cerca de mí y me guíe.

- ¿Qué es lo que más valora en un profesor?

- En el momento en el que estoy ahora lo que más valoro es su nivel artístico. Y por supuesto, la persona. Estamos muchas horas juntas, así que es importante que conectemos y sentir que está ahí y que te quiere ayudar. Tocar el piano a un gran nivel requiere de un esfuerzo mental muy grande que no solo hace el alumno, sino también el profesor. Es fundamental encontrar profesores que quieran hacer ese esfuerzo de forma continuada, clase tras clase, y que sigan tu evolución. Al final, un maestro de piano es alguien que además de ayudarte en lo técnico y artístico, es un apoyo, un guía.

- ¿Cuánto tiempo dedica a estudiar?

- Mucho. Todo lo que puedo. No puedo decir que es fácil. Es muy complicado, complicadísimo, porque tengo 13 años, viajo mucho, voy al colegio… pero el trabajo diario, la disciplina y el compromiso son imprescindibles para poder crecer como pianista. Supongo que ocurre igual que en muchas otras disciplinas que también requieren un alto rendimiento.

- ¿Qué es más importante, el talento o el trabajo?

- El trabajo, sin duda. El talento es importante, pero sin trabajo no sirve de mucho. Yo creo que lo más importante de todo es tener disciplina y constancia. Pero también hay un gran matiz. Todos los grandes pianistas poseen un gran talento. Eso significa que para triunfar tienes que haber trabajado mucho, tener mucho talento y también algo de suerte. Yo comparo a los músicos con los deportistas profesionales... Es lo mismo: sacrificio, talento y suerte. Como dice el gran pianista y director de orquesta Daniel Barenboim: «el talento sin disciplina es solo una promesa», pero eso mismo también se lo oímos a Rafa Nadal, Cristiano Ronaldo o Simone Biles.

- Tiene 13 años y está centrada en la música. ¿Ha tenido que sacrificar muchas cosas para llegar a ser una gran intérprete?

- Realmente el último año y medio es cuando, efectivamente, me he centrado más profundamente en la música. A medida que vas escalando etapas, vas viendo que la cosa se pone seria y hay que comenzar a tomar decisiones. Y eso ha hecho que tenga que renunciar, en determinados momentos, a algunas cosas, como algo de tiempo libre con mis amigas, mi familia, o mis aficiones. Pero soy una persona muy organizada; bueno, tengo que serlo por la disciplina que requiere la música, aunque desde muy pequeña me han enseñado a planificarme bien y a ser constante. A lo largo del año hay momentos donde la actividad de conciertos disminuye y ahí aprovecho para salir más con mis amigas, hacer más deporte y hacer una vida 'normal'. Tengo la suerte de que, en mi colegio, Deutsche Schule San Sebastián, están muy pendientes de mi evolución como pianista y me están poniendo facilidades, como adaptarme fechas de exámenes o tareas cuando tengo conciertos, audiciones o tengo que viajar. Estoy muy agradecida, porque aunque no es fácil, eso me permite compaginar mis estudios en el colegio con la música, aunque muchos amigos músicos de mi edad realizan ya la educación obligatoria a distancia para poder dedicar más tiempo a la música.

- ¿Cómo es su día a día?

- Ahora en verano aprovecho que tengo más tiempo libre para centrarme más en la música, pero tengo los mismos gustos que cualquier otra niña de 13 años. Practico mucho y soy constante, pero también salgo con mis amigas, voy a la playa, hago deporte, veo series, vídeos en redes sociales… No quiero tampoco perderme nada.

- ¿A dónde le gustaría llegar con el piano? ¿Tiene algún referente?

- Con el piano quiero llegar al límite de mis posibilidades. El gran maestro Joaquín Achúcarro me dio un gran consejo: «Sigue hasta que encuentres tu tope». ¡Y en eso estoy! Tengo muchos referentes, el primero lógicamente es Elisabeth Leonskaja, pero ella es una figura tan grande que es imposible imaginar una carrera como la suya. Y luego hay otros pianistas consagrados a los que escucho, como Argerich, Sokolov, Volodos, Matsúyev, Kissin… o más jóvenes como Trifonov, Bruce Liu, Yulianna Avdeeva o los españoles Javier Perianes, Martin García García o Juan Pérez Floristán.

- Este viernes debuta en la Quincena Musical. ¿Qué supone este concierto siendo donostiarra?

- Para mí es muy especial. Soy donostiarra y desde que empecé a tocar el piano he vivido la Quincena como espectadora, acudiendo a conciertos con mis padres. En Donosti nos parece normal que todos los agostos vengan grandes artistas y orquestas, pero no tiene nada de normal. Tenemos uno de los festivales más importantes de Europa y es un verdadero privilegio tenerlo en casa. Y pensar que ahora voy a tocar aquí me hace sentirme muy ilusionada, pero con mucha responsabilidad. Quiero agradecer a Patrick Alfaya y a todo su equipo esta oportunidad. Y animo a todo el mundo a que asista a mi concierto.

- Interpretará obras de Beethoven, Chopin y Granados. ¿Por qué estos compositores?

- Beethoven es uno de mis compositores favoritos. Me encanta su fuerza y su carácter y para mí es un reto tocar sus obras con la madurez técnica y musical que requieren. En cuanto a Chopin, diría que a casi todos los pianistas nos gusta. Su música es muy especial y expresiva. Te permite conectar directamente con tus sentimientos y hacérselos llegar al público. Y he querido incluir a Granados porque nunca antes había tocado música de un compositor español y para mí es una oportunidad estupenda de descubrir una nueva forma de interpretar.

- ¿Qué destacaría de este repertorio?

- El programa empieza con la 'Sonata La tempestad' de Beethoven, una obra que me encanta por la cantidad de contrastes que tiene. El primer movimiento es muy intenso. El segundo es como un respiro, llega la calma después de toda la 'tormenta' del primero. Es mucho más tranquilo y lírico, precioso. Y el tercero vuelve a ser rápido y tenso, pero con otro carácter. La 'Fantaisie Impromptu op. 66' de Chopin es una de esas piezas que todo el mundo reconoce y su 'Vals op. 64 nº 2' resulta muy diferente, con un aire melancólico, como si estuviera recordando algo bonito que ya pasó. Para terminar, ofreceré el 'Allegro de Concierto op. 46' de Granados, que es una obra impresionante. Tiene de todo: velocidad, fuerza… pero también ese color tan especial de la música española. Es muy brillante y creo que es una forma perfecta de cerrar el concierto con mucha energía. En mi opinión, es un programa muy completo y agradable de escuchar.

- Después de este concierto, ¿qué proyectos tiene?

- He sido seleccionada por la Fundación Baremboim-Said con una de las 8 plazas de piano existentes para el curso 2025-2026 con los maestros y concertistas Michael Wendeberg y Juan Pérez Floristán. Eso significa que iré una vez al mes a Sevilla a recibir 'masterclasses'. Además, también haré música de cámara y a lo largo del año tendré varios conciertos en Andalucía organizados por la Fundación Barenboim-Said. Es una gran oportunidad para conocer a otros artistas de nivel de otros instrumentos y hacer música con ellos. Estoy deseando que llegue el momento de bajar a Sevilla. Aparte de esto, seguiré recibiendo clases de mis maestras y hay algunos proyectos muy interesantes. Estoy preparando un nuevo concierto con orquesta. Por el momento, dada mi edad, la prioridad es mi educación, tanto musical como de la enseñanza obligatoria, e ir dando conciertos, que me llenan de energía. Es lo que da sentido a todas las horas de estudio, así que espero poder volver pronto a tocar en Donostia.