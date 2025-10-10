Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La Euskadiko Orkestra y el Orfeón, en su concierto de anoche en Donostia. Gorka Estrada

El Orfeón brilló en el enérgico 'Carmina Burana' que regaló a sus socios

El coro homenajeó al arquitecto Rafael Moneo, que asistió al concierto, a Radio San Sebastián y a Cementos Rezola

María José Cano

María José Cano

San Sebastián

Viernes, 10 de octubre 2025, 23:32

El tradicional concierto de socios y amigos del Orfeón Donostiarra tuvo ayer mucho de música, pero también de reconocimientos. Tal y como acostumbra en su ... cita anual, el coro quiso dar las gracias a todas aquellas personas que lo apoyan y acompañan en sus proyectos interpretando una obra emblemática en su repertorio, 'Carmina Burana' de Orff. Sin embargo, ayer también quiso hacer varios homenajes: al arquitecto Rafael Moneo, creador del Kursaal, por su aportación al patrimonio arquitectónico y cultural de la ciudad, a Radio San Sebastián (Cadena Ser), que celebra su centenario, por ser una 'radio amiga' que acompaña al Orfeón desde 1997 y a Cementos Rezola, que cumple 175 años, por su compromiso con el entorno y con el propio coro, al que apoya igualmente desde hace más de dos décadas con varias acciones entre las que figura el patrocinio de este concierto anual.

