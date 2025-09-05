Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Los integrantes de Rukula, una de las tres bandas que actuará este sábado.

Una noche para «homenajear» a las salas y presentar el Bolo-Bolo Weekend

Bloody Mary de Irun junta este sábado en Dabadaba a Ithaka, Txopet y Rukula como preámbulo de la doble cita de octubre

Jon Agirre

Jon Agirre

Donostia

Viernes, 5 de septiembre 2025, 02:00

Si la pasión mueve montañas, la que sienten por la música en la tienda de discos y promotora Bloody Mary de Irun podría mover hasta ... cordilleras. Si mantener el negocio durante 35 años y organizar el Andoaingo Rock Jaialdia no era suficiente, para celebrar el aniversario de la tienda han ideado un nuevo festival, el Bolo-Bolo Weekend que se celebrará el 3 y 4 de octubre en Intxaurrondo. Y para presentar el evento han organizado una noche digna de cartel este sábado en el Dabadaba. Se subirán al escenario Ithaka, Txopet y Rukula, bandas que llevan tiempo en el radar de los irundarras y que les apetecía programar. Todavía quedan entradas a la venta, 15 euros las anticipadas y 18 en taquilla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trifulca en un comercio de alimentación de Errenteria: «Se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
  2. 2 El Alarde de Hondarribia recurre el decreto que marca los horarios del día 8
  3. 3 Jacob Elordi sorprende en el Festival de Venecia con su altura: «Vasco de pura raza»
  4. 4 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  5. 5 La marca de muebles que abre su sexta tienda en Euskadi con regalos y grandes descuentos
  6. 6

    Menores tutelados, acoso escolar, clubes de cannabis, ciberdelincuencia...Los apuntes de la Fiscalía vasca
  7. 7

    Siete detenidos tras una trifulca en un comercio de alimentación en Errenteria
  8. 8 Emotiva despedida de Becker ¡en euskera!
  9. 9 Elisa Beltrán, la errenteriarra asesinada por su marido en 1948 y arrojada al mar en el Paseo Nuevo
  10. 10

    El homeópata de Baiona condenado «dejará de ejercer la medicina» en su consulta de San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Una noche para «homenajear» a las salas y presentar el Bolo-Bolo Weekend

Una noche para «homenajear» a las salas y presentar el Bolo-Bolo Weekend