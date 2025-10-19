Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Leire Martínez en OT. EFE

Y Leire, mientras tanto, vive su 'operación triunfo'

Este lunes coincide el inicio de la venta de entradas del 'tour' con el guiño especial de OT a la solista desvinculada del grupo hace un año

Mitxel Ezquiaga

Mitxel Ezquiaga

San Sebastián

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:07

Mañana lunes, un año y una semana después de la 'ruptura' de La Oreja de Van Gogh, se vivirá una coincidencia que puede invitar al ... morbo o, por el contrario, enterrar viejas rencillas. Apartir de las doce del mediodía se abre la venta de entradas para los 16 conciertos anunciados por ahora de la gira 'Tantas cosas que contar'. Por la noche la entrega semanal de 'Operación triunfo', el reality musical donde Leire Martínez es jurado, arrancará con la interpretación por todos los concursantes y la propia Leire de 'Mi nombre', la primera canción en solitario de la cantante, que precisamente trata de manera simbólica de su paso por el grupo.

