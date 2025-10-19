Y Leire, mientras tanto, vive su 'operación triunfo'

Mañana lunes, un año y una semana después de la 'ruptura' de La Oreja de Van Gogh, se vivirá una coincidencia que puede invitar al ... morbo o, por el contrario, enterrar viejas rencillas. Apartir de las doce del mediodía se abre la venta de entradas para los 16 conciertos anunciados por ahora de la gira 'Tantas cosas que contar'. Por la noche la entrega semanal de 'Operación triunfo', el reality musical donde Leire Martínez es jurado, arrancará con la interpretación por todos los concursantes y la propia Leire de 'Mi nombre', la primera canción en solitario de la cantante, que precisamente trata de manera simbólica de su paso por el grupo.

No es una coincidencia. La directora de la Academia de OT, Noemí Galera, anunció la semana pasada que esa era la canción que debían aprender los concursantes para mañana «porque estos días hay que dar muchísimo cariño a Leire por varias cosas». Los seguidores habituales del concurso, que ahora se emite a través de la plataforma Prime Video, subrayan que «no es habitual» que un jurado interprete uno de los temas con los participantes, y menos con una canción propia.

Leire no ha querido opinar estos días del regreso del grupo «porque no me corresponde, es ya una etapa pasada». Tras una ruptura de la que se sigue desconociendo el detonante final la cantante de Errenteria emprendió pronto su propia carrera musical y continuó sus colaboraciones como actriz y presentadora. En abril lanzó 'Mi nombre', su primera canción en solitario, y ha mantenido una intensa agenda de conciertos que vivió uno de sus momentos más emocionales en la Semana Grande donostiarra.

El jueves por la noche actuó en el Movistar Arena madrileño ante 16.000 personas para interpretar 'Mariposas', su nuevo single junto al reguetonero granadino Saiko. «Madrid, haced ruido por Leire, que es una reina», la presentó el artista andaluz.