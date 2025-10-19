Por qué la vuelta de La Oreja se convierte en acontecimiento: las claves y los enigmas El regreso. La baja de un Pablo Benegas que ahora «quiere tranquilidad» es el último giro de guion tras un año de silencio «y mucha presión». Mañana llega «el baño de realidad» con la venta de entradas, pero habrá más sorpresas

Ninguno de los protagonistas imaginó hace un año, cuando se anunció el 'divorcio' de La Oreja de Van Gogh y la separación de Leire Martínez, que el futuro del grupo y de la solista se iba a convertir en un acontecimiento de primer orden que enconara opiniones, acaparara portadas y polarizara las redes sociales. El terremoto ha sobrepasado a los propios músicos, según cuentan quienes han vivido por dentro un proceso todavía repleto de enigmas. Mañana, con el inicio de la venta de entradas para el tour 'Tantas cosas que contar', llegará el baño de realidad: los seguidores pasarán de las especulaciones a lo concreto. Pero también en ese campo habrá novedades, con más fechas de conciertos y una prolongación de la gira por América «en grandes recintos, porque la pasión americana por La Oreja es aún más caliente que en España».

«La enorme presión desatada desde el mismo día del comunicado de ruptura ha sido el efecto inesperado que ha dilatado decisiones, complicado los planes y cambios de posiciones personales», dicen personas próximas a los músicos. «Imaginábamos expectación, pero no tanta».

Tiempo de silencio

Para no pocos 'orejólogos' el principal hándicap para 'los chicos' de La Oreja ha sido su silencio absoluto. Mientras Leire comenzó a hacer declaraciones a los pocos días del ya famoso comunicado del 14 de octubre e iniciaba una rápida y fructífera carrera en solitario, ellos (Xabi San Martín, Pablo Benegas, Haritz Garde y Álvaro Fuentes) no volvieron a hablar, salvo alguna manifestación aislada de Benegas. El mutismo de Amaia Montero también ha sido total, al margen de algún post en las redes sociales luego eliminado. Las filtraciones iban dejando claro que Amaia volvería, y su amiga Cayetana Guillén Cuervo, sin quererlo, confirmó la noticia. La vuelta de la irunesa estaba ya asumida por la opinión pública.

«Ha habido muchas críticas a esa falta de comunicación pero durante un tiempo aún no había nada que contar, y las redes sociales se dispararon contra los chicos», rememoran ahora en el entorno de los músicos. «Hablar más tampoco hubiera ayudado: se les habría criticado igual. Y ahora que ya podían darse novedades y fechas concretas se ha contado de manera directa, para evitar malinterpretaciones».

Así fue: el miércoles se anunció el regreso con Amaia Montero, su voz original, para celebrar los 30 años de la banda. Se hizo con unas fotografías especiales y unos vídeos grabados hace pocos días, el 10 de octubre, en el local de ensayo en Donostia. Pero con un nuevo bombazo que ha desconcertado a los fans: la baja temporal de Pablo Benegas, que según la nota enviada a los medios «después de treinta años» quiere «parar y disfrutar de más tiempo con los suyos, además de explorar nuevos retos profesionales», pero sin dejar de ser miembro de la banda.

Esa es la explicación oficial: vive un momento tranquilo y no quiere entrar en la vorágine de una gira. Pero las especulaciones se desataron: lo que iba a ser «gira del reencuentro» con todos los fundadores perdía de repente parte del argumentario con la baja de Benegas, coautor de buena parte de las canciones junto a Xabi San Martín y a menudo portavoz del grupo. Aunque la relación personal de Pablo con Amaia y sus compañeros es buena, hay fuentes que dicen que el guitarrista «no terminaba de ver» un reencuentro así y tan prolongado en el tiempo. Después de haber publicado 'Memoria', crónica personal de su juventud y de una Donostia marcada por los años de plomo, pero también del nacimiento del grupo, Benegas preferiría ahora «un tiempo familiar y tranquilo» sin presión.

¿Más fechas en Donostia?

Porque presión es la palabra que se repite una y otra vez para definir el año de La Oreja. «Curiosamente la que está ahora más tranquila es Amaia», afirman. El anuncio del regreso iba a realizarse en septiembre pero se aplazó a octubre. Las fechas de la gira se han ido acomodando a las posibilidades. El inicio del 'tour' se quería en Donostia, pero las obras de Illunbe han aplazado esa cita hasta el 31 de julio. Y no se descarta que se anuncien pronto más fechas, incluidas repeticiones en San Sebastián: es fácil prever que las casi 8.000 localidades de Illunbe se agoten pronto.

Más allá de los enigmas, de los supuestos enfrentamientos y de las hipérboles el retorno de La Oreja de Van Gogh se perfila como un acontecimiento popular también en taquilla: los adolescentes de hace tres décadas quieren revivir las viejas canciones que serán la base del 'setlist' (habrá alguna nueva también), ahora con sus hijos. «El tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos», decían los músicos en su comunicado». Desde los periódicos serios hasta las tertulias televisivas, pasando por las hogueras de las redes sociales, ponen el foco en «el acontecimiento».

