Jon Maia cierra su proyecto 'Kantu bat gara' este sábado en la playa de Itzurun con un gran concierto

Itziar Altuna San Sebastián Lunes, 19 de mayo 2025, 13:16 Comenta Compartir

La playa de Itzurun de Zumaia acogerá este sábado, 24 de mayo, el espectáculo del bertsolari Jon Maia que cerrará el ciclo de 4 años de su último proyecto musical, 'Kantu bat gara eta Kantu berri bat gara'. El concierto se tenía que haber celebrado el pasado mes de septiembre, pero se suspendió debido al mal tiempo. En esta ocasión, si las condiciones meteorológicas fueran adversas, se llevará a cabo en el frontón Aitzuri a las 22.00 horas.

El espectáculo, bajo el nombre de «Zumaia Harri eta Herri», ha sido diseñado para este escenario natural entre la playa y los acantilados de Itzurun, y reunirá a artistas y agentes de Zumaia, así como a colaboradores de Jon Maia, entre ellos Eñaut Elorrieta, Zumaiako Astindu, Kandido Uranga, los joares de Inpernupe, Zumaiako Adarjoleak, Zaria Koru Eskola o la escuela de danza Ross de Gernika, entre otros invitados. La puesta en escena también contempla un montaje especial de luces e imágenes. El concierto arrancará a las 21.00 de la noche, coincidiendo con la entrada del sol y aprovechando la marea baja y será gratuito.

Fue en 2021 cuando el bertsolari zumaiarra dio inicio al proyecto 'Kantu bat gara', cuando publicó el disco de libros del mismo nombre para celebrar sus 30 años de carrera como letrista. Con el impulso del éxito de su primer disco de libros y de su gira, en 2023 publicaría un segundo trabajo, 'Kantu berri bat gara'. En estos trabajos Maia se ha centrado en la identidad y la transmisión y ha tenido como objetivo principal la socialización de su visión de Euskal Herria a través de la emoción y la belleza. El propio creador ha descrito este trabajo como «una aportación a la transmisión de la memoria y a la construcción de una nueva identidad vasca del futuro»

En este proyecto Maia ha contado con músicos como Gorka Hermosa, Pello Ramírez, Nerea Quincoces y Nacho Soto, la ilustradora Maite Mutuberri o el artista vasco especializado en street art, Balu. Silvio Rodríguez, Xabier Amuriza, Asier Etxeandia, Juan Soziedad Alkoholika, Mikel Urdangarin, Maddalen Arzallus, Aiora Zulaika «Pirritx», Antton Latxa o Itziar Ituño han colaborado también en algún momento en este proyecto.

El bertsolari, documentalista, letrista y cantante ha ofrecido cerca de cien espectáculos en los últimos dos años dentro del proyecto 'Kantu berri bat gara' en los principales teatros vascos, con la presencia de diversos artistas, escritores, cantantes y actores en directo. Además, ha invitado a colectivos sociales a participar en sus actuaciones, la mayoría relacionadas con la emigración y el mundo del euskera, y más de 300 personas han subido al escenario.

Cumplido el objetivo de ampliar su visión a través de la música, Maia cerrará el ciclo este sábado en la playa de Itzurun con una última actuación especial, en su pueblo y rodeado de amigos, en el marco donde han surgido muchas de sus canciones como 'Itsasoa gara', 'Itsasoari begira', en la cuna de 'Egun on', 'Welcome to Beach' y muchas más, en la playa de Itzurun, como dice el propia Maia, «en el Teatro de los sueños».

Temas

Zumaia

Música