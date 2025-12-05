Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Izaro / Maitane Campos Fundazuri

Izaro y ETS cierran año con nuevo trabajo musical

La mallabiarra presenta 'Kursaaletik zuzenean' con el doble concierto en la sala donostiarra y los alaveses 'Konkista', su álbum más ecléctico

Jon Agirre

Jon Agirre

Donostia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:38

Comenta

Izaro y ETS, nombres propios de la escena vasca, dos de los principales reclamos para la 60 Durangoko Azoka y que este viernes han lanzado ... nuevo trabajo musical. En ambos rezuma una mirada hacia lo vivido, pero sin excesiva nostalgia. Más como reflexión, un ejercicio para poner todo en su sitio, armar los cimientos y seguir hacia adelante. Son 'Kursaaletik zuzenean' y 'Konkista' respectivamente.

