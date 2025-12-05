Izaro y ETS cierran año con nuevo trabajo musical

Izaro y ETS, nombres propios de la escena vasca, dos de los principales reclamos para la 60 Durangoko Azoka y que este viernes han lanzado ... nuevo trabajo musical. En ambos rezuma una mirada hacia lo vivido, pero sin excesiva nostalgia. Más como reflexión, un ejercicio para poner todo en su sitio, armar los cimientos y seguir hacia adelante. Son 'Kursaaletik zuzenean' y 'Konkista' respectivamente.

La de Mallabia recoge el doble concierto ofrecido en el Kursaal donostiarra la pasada Navidad, «dos noches mágicas, dos noches llena de color, de amistad, de complicidad, de música, de aplausos, de ternura» que han sido «capsuladas» en en un libro-CD. Sonarán los 8 villancicos originales del disco 'Izaro Gabonetan', su forma de «celebrar una época del año que me encanta» compuestos por la artista y otros 11 temas de su extensa y prolífica carrera. Tenía dónde optar y como elegir es renunciar, algo tenía que quedar fuera. Aún así, el disco es una gozada de escucha, más aún si se hace disfrutando de las fotos que han aportado.

Izaro dio por finalizada su gira 'cerodenero' el 31 de mayo con un macroconcierto en el BEC. Acompañada de muchos artistas de gran nivel -Valeria Castro, Baiuca, Miki Nuñez, ZETAK...- fue un culmen perfecto, aunque ha habido algunas sorpresas o regalos posteriores. Para la memoria su paso por 'La Revuelta' o su actuación en el encendido de luces en Donostia. Ahora, anuncia, va a parar durante una larga temporada. «Volveremos en 2027, con nuevo proyecto».

ETS, a 'Konkistar' Durango

Tampoco se quedan atrás los últimos años de ETS. Uno de los grupos que mueven masas y que tras un pequeño descanso vuelve con 'Konkista', un disco que muestra «los contrastes de la vida y retrata con honestidad la ambivalencia que nos atraviesa». Un ejercicio de sinceridad que, explican, «nace de un periodo de caos emocional y se convierte en un viaje de emociones contrapuestas» y que ya ha logrado enganchar al público, como muestra la sesión de escucha organizada en el Buesa Arena. Seguro que su puesto en Landako será de los más visitados.

Su «invitación a mirar las heridas de frente» es ecléctica, once canciones en los que «cada tema tiene su propio mundo». Explican que 'Urtebete' podría ser «el corazón del disco», que hay mucha emotividad como en 'Eutsi Eskutik', dedicada al hermano fallecido de Iñigo, pero también propuestas para bailar, como el urbano 'Ta Orain Zer', la bachata de 'Gure Batxata' o el afrobeat 'Zure begilunek' que habla de una noche de pasión.