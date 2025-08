Ecos contemporáneos en el Kursaal: cuatro recitales al filo de la vanguardia

En el cálido escenario de agosto, y en pleno transcurso de la Quincena Musical, la música contemporánea despliega su abanico más audaz y emotivo en ... el Kursaal con cuatro citas en las Salas Polivalentes del Kursaal. Comenzarán este martes y seguirán los días 7, 15 y 16 de agosto con cuatro recitales que desafían las fronteras del tiempo y la cultura y que, a su vez, apuestan por la diversidad estética y geográfica. Un ciclo que se erige como puente entre raíces ancestrales y visiones futuristas, con cuatro nuevas obras que apuntan a renovar la escena musical. Destacan 'Elurretan' de Mikel Urquiza y 'Oximoron' de Garazi Zabaleta, esta última fruto de un encargo de la propia Quincena

La tanda de conciertos se inaugura con KamBrass, un quinteto de metales barcelonés que propone 'Un recuerdo al futuro', homenajeando al centenario del compositor italiano Luciano Berio. Su programa despliega una paleta sonora que va desde la fanfarria 'Call' hasta piezas de compositores como Timothy Jackson, Dieter Ammann, Francesca Gaza y Joan Guinjoan, explorando estilos que cruzan el jazz, el barroco y la música contemporánea. En el centro del repertorio, el estreno absoluto de 'Oximoron' de Garazi Zabaleta —un encargo del certamen— que se integra de forma innovadora, con sus cinco movimientos intercalados entre el resto de las obras.

Este jueves será el turno de Ensemble Bayona, que presenta 'El ocaso de los pétalos', un programa que se abre y se cierra con 'La muerte y la doncella' de Franz Schubert. Al principio en su versión original y al final, transfigurada en el inquietante cuarteto eléctrico 'Black Angels' de George Crumb, obra que él incluyó entre sus sonidos. Compuesto en plena guerra de Vietnam, se trata de «una de las obras contemporáneas más relevantes de los últimos tiempos, que se escuchará por primera vez en la Quincena», adelantan. Entre medias, el público podrá descubrir piezas de Helga Arias, Gabriel Erkoreka y György Kurtág, que exploran desde la influencia del Renacimiento hasta guiños científicos y homenajes a compositores norteamericanos.

'Black Angels' sonará por primera vez en la Quincena, en un programa de Ensemble Bayona que une a Schubert con Arias, Erkoreka y Kurtág

Habrá que esperar hasta el próximo 15 de agosto para disfrutar del conjunto marsellés Ensemble C Barré, que homenajeará a Berio, en el centenario de su nacimiento, interpretando la virtuosa 'Sequenza VIIB', junto a piezas de Birke Bertelsmeier y Yann Robin. Los platos fuertes serán 'Affectionate light bul'b' de Frédéric Pattar —tributo al recientemente fallecido cineasta David Lynch—, y 'Eguzkitan' de Mikel Urquiza, la tercera entrega de un ciclo inspirado en los paisajes abiertos de Euskadi.

El ciclo culminará el 16 de agosto con Silboberri Txistu Elkartea, trío formado por txistu, acordeón y percusión, que presenta una mirada contemporánea al txistu. El programa combina obras de compositores nacionales como José María Sánchez-Verdú, Alicia Díaz de la Fuente y Carlos Satué, quien estrena 'Itzaletatik II', y con piezas de creadores vascos como David Cantalejo y Félix Ibarrondo. Aitor Amilibia, txistulari de Silboberri, resume así la esencia del grupo: «Queremos conectar el txistu con la música de vanguardia, recuperando su tradición para proyectarla hacia el futuro, ofreciendo nuevas posibilidades sonoras que sorprendan y emocionen».

Con un precio único de 15 euros —las entradas pueden adquirirse en los puntos de venta oficiales del Kursaal—, el público tiene la oportunidad de sumergirse en un programa único, donde convergen tradición, innovación y diversidad, mostrando la vitalidad de la música contemporánea local e internacional con el incomparable marco del Kursaal.

El órgano llena las iglesias

Paralelamente, creatividad contemporánea, tradición y cultura vasca resuenan en el Ciclo de Órgano de la Quincena Musical. Desde el pasado viernes hasta el próximo 13 de agosto, la Quincena continúa haciendo vibrar el valioso patrimonio organístico de Gipuzkoa con el esperado Ciclo de Órgano, que despliega una programación en la que confluyen improvisación, creatividad, tradición y cultura vasca.

Ampliar Organistas de este ciclo, en compañía de Patrick Alfaya, director de la Quicena, y Ana Belén García, este lunes en Santa María. Gorka Estrada

El ciclo se inauguró con «un lleno absoluto» en la Iglesia de San Ignacio, el pasado 1 de agosto, y continuó en las localidades de Deba, Ataun y Donostia durante los días siguientes. Con un total de 14 conciertos, todos gratuitos y con entrada libre hasta completar aforo, el itinerario ofrece una experiencia sonora que trasciende lo meramente musical. Ana Belén García, coordinadora del ciclo, destaca que la propuesta «introduce al público en un universo donde la majestuosidad de 'El Rey de los Instrumentos' se encuentra con la innovación, el patrimonio cultural vasco y la improvisación como un pilar fundamental». Además, la programación incorpora otras expresiones artísticas complementarias, como el mundo coral, los instrumentos tradicionales vascos, el bertsolarismo y la danza, enriqueciendo así la experiencia multidisciplinar.

Entre las citas más destacadas está el concierto del húngaro László Fassang, un 'viejo amigo' de la ciudad, antiguo profesor de Musikene, que este lunes, a las 20.00 horas en San Vicente, ofrecerá un 'Éxtasis' «tan particular como diverso», abriendo con Bach y destacando en el repertorio obras de Alain, Mussorgsky y especialmente sus propias improvisaciones. Por su parte, la organista coreana Shin-Young Lee repite, casi diez años después, en la Quincena para ofrecer un recital de órgano en compañía de Verdini Dantza Taldea.

La cita, este martes a las 20.00 horas en el Buen Pastor, será un punto de encuentro más del público donostiarra con la tradición local, algo que a la coreana le sorprende que sea tan mayoritario. «Esta mañana venía en el bus y me he sorprendido de que un concierto de órgano se anuncie en el autobús como si fuera un gran evento musical. Eso me sorprende», comentaba en presencia de los medios de comunicación. «Que la gente llene las iglesias para recitales de órgano es algo altamente llamativo. Señal de que este ciclo tiene su efecto», comentó el prestigioso Michel Bouvard.

Es el profesor invitado este año del 41 Curso Internacional de Órgano Romántico, que transcurre desde este lunes hasta el 8 de agosto, con el prestigioso profesor francés como invitado. Organista titular del histórico órgano Cavaillé-Coll de la Basílica de Saint-Sernin en Toulouse y de la Capilla Real del Palacio de Versalles, lidera un curso que reúne a 22 alumnos y alumnas, quienes tendrán la oportunidad de tocar algunos de los órganos más emblemáticos de Gipuzkoa, incluyendo los de la Basílica de Santa María del Coro en Donostia, el Santuario de Loyola en Azpeitia, Santa María La Real en Azkoitia y San Pedro en Bergara. El curso culminará con un concierto ofrecido por los participantes el 8 de agosto en la Basílica de Santa María del Coro.