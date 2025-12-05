Diego Vasallo inicia un proyecto musical al frente del nuevo grupo Løse

Diego Vasallo ha aparcado «momentáneamente» su personal carrera en solitario para embarcarse en un nuevo proyecto musical:el grupo Løse. El músico donostiarra, que ha ... rehusado participar junto a Mikel Erentxun en la gira por el 40 aniversario de Duncan Dhu para continuar centrado en sus propios proyectos, deja a un lado el estilo cabaretero-decadente de los últimos tiempos para abrir una nueva línea de trabajo, más enfocado al rock de guitarras.

Junto a Fer García (The Young Wait, ILL) como guitarrista solista, Oriol Flores (IDOIA, Pol 3.14) a la batería, Xabi Arratibel (Bananas, Hyedra) al bajo y Germán San Martín (Loquillo, Quique González) a los teclados, Vasallo la lanzado hoy el tema 'Hay un hueco en algún sitio', primer single del disco que se publicará a mediados del próximo mes de febrero. Definido como un «proyecto de rock alternativo con reminiscencias post-punk», Løse apuesta por el protagonismo de las guitarras con un Vasallo que, a tenor de lo escuchado en el single, mantiene su inconfundible tono ronco en la interpretación de los temas.

Ampliar La portada del nuevo disco de Vasallo

Tanto la portada del disco como la del single es obra del pintor donostiarra Jesús María Cormán bajo su seudónimo Jesús Mansé.