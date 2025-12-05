Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Diego Vasallo, en una imagen de archivo, junto a la imagen de su nuevo disco, obra del pintor Jesús María Cormán. IÑIGO ARIZMENDI

Diego Vasallo inicia un proyecto musical al frente del nuevo grupo Løse

La banda lanza el primer single de su disco de debut, que se publicará a mediados de febrero

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Viernes, 5 de diciembre 2025, 15:13

Comenta

Diego Vasallo ha aparcado «momentáneamente» su personal carrera en solitario para embarcarse en un nuevo proyecto musical:el grupo Løse. El músico donostiarra, que ha ... rehusado participar junto a Mikel Erentxun en la gira por el 40 aniversario de Duncan Dhu para continuar centrado en sus propios proyectos, deja a un lado el estilo cabaretero-decadente de los últimos tiempos para abrir una nueva línea de trabajo, más enfocado al rock de guitarras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece el socio número 1 de la Real Sociedad
  2. 2 Esta es la nueva cafetería que ocupará el local del Tanger en San Sebastián
  3. 3 Donostia recibe la visita de una familia especial
  4. 4 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  5. 5

    Grandes clubes preguntan por Luka Sucic aunque todavía no hay negociaciones abiertas
  6. 6 La pareja que se jubiló a los 35 y 40 años y vive viajando: «Invertir es el único juego donde cuanto menos haces, más ganas»
  7. 7

    PSOE, PP, Junts y PNV pactan endurecer la ley contra la multirreincidencia delictiva
  8. 8 Detenida en Ordizia por causar un incendio en una comunidad de vecinos y amenazar después con poner una bomba
  9. 9

    «¿Hay alguien ahí? ¡Rápido, coged las cosas rápido, viene la Policía!»
  10. 10

    El Colegio de Médicos de Gipuzkoa se suma a los cuatro días de huelga en hospitales y ambulatorios por un «Estatuto propio»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Diego Vasallo inicia un proyecto musical al frente del nuevo grupo Løse

Diego Vasallo inicia un proyecto musical al frente del nuevo grupo Løse