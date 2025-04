Los consejos de Chris Martin, de Coldplay, para superar la depresión

L. G. Jueves, 17 de abril 2025, 12:32 Comenta Compartir

Coldplay no necesita presentación. Con una discografía que ha definido el rumbo del rock alternativo de las últimas dos décadas —desde Parachutes (2000) hasta Ghost Stories (2014), sin olvidar himnos como Fix You, Clocks o A Sky Full of Stars—, la banda británica ha sabido moverse con destreza entre el pop, la electrónica, el jazz y el rock progresivo. Al frente, Chris Martin, nacido en Exeter en 1977, se ha convertido en el alma de una formación que ha llenado estadios y escenarios alrededor del mundo con cada gira.

Ahora, mientras Coldplay presenta su doble apuesta más reciente, Music of the Spheres (2021) y Moon Music (2024), Martin suma un nuevo capítulo a su historia: uno personal, íntimo y profundamente humano.

Durante una pausa en su gira asiática, tras cuatro conciertos en Hong Kong y antes de aterrizar en Seúl —última parada antes de cruzar a Norteamérica—, el vocalista compartió en Instagram un mensaje que sorprendió a sus seguidores. «Recientemente me he dado cuenta de que algunas personas, incluyéndome a mí, luchan un poco contra la depresión», confesó abiertamente.

El líder de Coldplay no es ajeno a hablar sobre salud mental. Ya en el pasado acompañó a su exesposa Gwyneth Paltrow durante una depresión posparto y ha estado al lado de su actual pareja, Dakota Johnson, en momentos similares. Pero esta vez, fue él quien puso rostro a la vulnerabilidad. Y lo hizo compartiendo herramientas que, asegura, lo están ayudando a sostenerse durante la gira —y en la vida—.

Los siete pilares de bienestar de Chris Martin Escritura libre: «Escribe todo lo que piensas durante 12 minutos. Luego, tíralo o quémalo», explica Martin. Una forma de desahogo emocional sin filtros ni expectativas.

Meditación trascendental: Describe esta práctica ancestral como «realmente maravillosa». A través de la repetición de mantras, logra aquietar la mente y reconectar con su centro.

Propiocepción: Una técnica de reconexión cuerpo-mente que activa músculos, articulaciones y tendones. Según Martin, ayuda a «equilibrar el cerebro» y mejorar la coordinación.

Método Costello: Desarrollado por el Dr. Jim Costello, se basa en cinco principios para reducir el estrés: dejar de complacer a todos, evitar el exceso de análisis, suavizar el perfeccionismo, confiar en uno mismo y no anticipar lo peor.

Refugio en la música: Martin encuentra consuelo en la música ambiental de John Hopkins, pensada para terapias psicodélicas. También recomienda a la artista Chloe Qisha, cuyo trabajo —dice— «me hace feliz».

Lectura inspiradora: El libro El poder del oxígeno de Patrick McKeown se ha vuelto una guía para él. Allí se explora el «método Buteyko», una técnica de respiración nasal que combate la ansiedad y el insomnio a través del control respiratorio.

El cine como escape: Entre sus recomendaciones, destaca La vida de Sing Sing, dirigida por Greg Kewdar, un filme donde los presos descubren la empatía a través de las artes escénicas. «Me ayuda a desconectar y reflexionar», apunta el cantante.

