Canciones que les sirven de gimnasio a las neuronas

La música coral y la charla didáctica se darán cita hoy en la tercera edición de Brain and Music-Cerebro y Música que se celebrará ... a partir de las 19.00 horas en el Teatro Principal de Donostia. En esta ocasión, el acto presentado por la responsable de Tabakalera, Edurne Ormazabal, contará con la participación del neurólogo José Félix Martí Massó y Juan José Ocón, que dirigirá al coro de veteranos Eskola Gurutziaga. Organizado por la Fundación Aubixa bajo el título de 'Ventajas de la música al envejecer' y con una duración de hora y media, el acto alternará las actuaciones musicales con las informaciones que el doctor Martí Massó aportará sobre qué es la vejez desde el punto de vista neurológico o hasta qué punto el envejecimiento modifica nuestro gusto musical. A partir del hecho científico de que las melodías y canciones figuran entre los recuerdos más resistentes al deterioro cerebral, la charla abordará ejemplos de los beneficios que aportan actividades como iniciarse en la interpretación de algún instrumento.

En medio y bajo la batuta de Ocón, el coro Eskola Gurutziaga interpretará en cuatro bloques –Las canciones de cuna, las canciones de amor, las canciones espirituales y nuestros himnos–, ocho temas: 'Haurtxo Sehaskan', 'Recuerdo aquella vez', 'Tebe Poem' y 'Euskalerriko', con 'Siyahamba' y 'Maitia nun ziran' en la apertura y cierre del acto. Además, habrá alguna sorpresa con alguna pieza conocida a la que podrá sumarse el público.

Un coro de nivel alto

Juan José Ocón destaca el nivel del medio centenar de coralistas que participarán en el concierto, «gente de una edad que adornará con sus canciones la charla». El director, que también intervendrá en la charla, considera que «los coros en Euskadi funcionan bien en general, con un nivel, y en este caso concreto, llevan muchos años cantando y eso los convierte en unos coralistas muy sólidos». Aclara que «no es un Orfeón Donostiarra ni pretende serlo porque no es un coro al uso. Es un grupo de personas que se juntan los martes y los jueves». En este punto, recuerda que este mismo año Eskola Gurutziaga ha actuado en 'El Mesías' con la Euskadiko Orkestra. «Es un coro bastante activo».

En cuanto al Principal, señala que es «un teatro 'seco', lo cual les ayudará a mejorar a un coro que va a sorprender al público con su nivel, que es muy alto». Con 'seco', Ocón se refiere a que «nosotros nos metemos al fondo del escenario y nos pillan todas las telas negras laterales. Eso hace que tu voz no salga tanto fuera del escenario y te deja una sensación de que la voz no corre. Sin embargo, el público escucha muy bien al coro porque por el suelo también funciona bien la acústica».

De los beneficios de la música da cuenta el propio neurólogo retirado, que a los setenta años, se inició en el violín. El director mantiene una estrecha amistad con Martí Massó, a quien conoció en su consulta a los dieciséis años y con quien ahora coincide en la Escuela de Música de San Sebastián. «Ya hablaba de la importancia de envejecer con la música, pero ahora se ha dado cuenta realmente porque habla desde la experiencia».

Preguntado por la explicación científica de esta resistencia de la memoria, el doctor asegura que «muchas personas con demencias recuerdan canciones de su infancia, su juventud o su vida pasada. La memoria de las canciones se asienta en áreas más permanentes y estables que las de la memoria autobiográfica o semántica». Martí Massó no se atrevería a asegurar que la musical sea la más persistente de las memorias –«ahí está la olfativa, lo de la magdalena de Proust no es una casualidad»–, pero reconoce que es uno de los recuerdos más duraderos en fases de la demencia.

Martí Massó apuesta por impulsar actos como Brain and Music porque «es importante que nos cuidemos el cerebro, lo cual implica muchas cosas: no engordar, no acumular grasa en la tripa, hacer ejercicio físico y estimulación cognitiva mediante cálculos, juegos, ajedrez... y tener participación social. Y la música es buena porque es divertida y hay muchas posibilidades a través de los distintos instrumentos musicales». Eso sí: asume que en su caso siempre será «malo» como violinista porque «después de los setenta ya no se adquieren habilidades a ese nivel».