Bruce Springsteen arranca en Mánchester la gira que le llevará a Donostia

Bruce Springsteen y The E Street Band iniciaron en la noche de este miércoles la gira europea que les traerá los próximos días 21 y ... 24 de junio al Reale Arena de Donostia. Con la expectación por conocer los detalles de estos conciertos, como repertorio y duración en grados máximos, el músico de Nueva Jersey retoma con este primer concierto en la ciudad inglesa de Mánchester 'The Land of Hope and Dreams Tour', gira a la que acudirán más de 700.000 fans en los dieciséis conciertos que ofrecerá este verano en seis países.

Al comienzo del recital en el Co-Op Live Arena, Springsteen lanzó un mensaje contundente contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Cuando las luces se atenuaron y la multitud estalló en vítores, Springsteen abrió el espectáculo saludando con entusiasmo: «Es genial estar de vuelta en Mánchester», mientras daba la bienvenida a un abarrotado estadio. A continuación, el artista explicó que él y la E Street Band habían subido al escenario para «invocar el poder justo de la música, el arte y el rock and roll en estos tiempos peligrosos» que actualmente vive Estados Unidos. Springsteen, conocido por su compromiso político, ha sido durante años un ferviente defensor de candidatos del Partido Demócrata y un apasionado liberal. Iluminado por un foco de luz, el músico añadió: «En mi hogar, la América que amo, la América sobre la que he escrito, que ha sido un faro de esperanza y libertad durante 250 años, está actualmente en manos de una administración corrupta, incompetente y traidora.» Y concluyó con una llamada a la acción que hizo vibrar al público: «Esta noche, pedimos a todos los que creen en la democracia y en lo mejor del espíritu estadounidense que se levanten con nosotros, que alcen su voz contra el autoritarismo y que dejen que la libertad reine.» 'Sold out' en Donostia Springsteen repetirá en Mánchester los próximos días 17 y 20 y luego pondrá rumbo a Lille, Marsella, Liverpool, Berlín, Praga y Frankfurt, antes de recalar en Donostia, en donde agotó la taquilla al poco de ponerse a la venta las entradas. Pocos días después de su doble cita donostiarra, el 27 de junio, el cantante lanzará la segunda entrega de aquel 'Tracks' que publicara en 1998, 'Tracks II: The Lost Albums', con siete discos inéditos que reunirán un total de 83 canciones grabadas entre los años 1983 y 2018 y que no encontraron su lugar en las grabaciones que ha venido publicamente desde entonces.

Bruce Springsteen