Anduaga regresa «con un Rossini increíble»

No oculta que se siente feliz por «un doble regreso a casa»: por cantar en el auditorio del Kursaal y por compartir escenario con ... ese Orfeón Donostiarra que casi lo vio nacer. El tenor Xabier Anduaga afronta con ilusión su concierto de mañana en la Quincena Musical, patrocinado por El Diario Vasco, en una cita será que será probablemente una de las grandes de esta edición. El festival agota las entradas para un concierto con un público entregado. Anduaga dará un segundo recital el día 12 en el Victoria Eugenia.

Será el debut de la Orquestra de la Comunitat Valenciana- Palau de les Arts en Donostia (hoy la formación ofrece una primera cita, también en el auditorio). También será la primera vez que el director Mark Elder lidere la orquesta como principal responsable -comienza como titular en septiembre- y que el maestro trabaje con una de las voces del momento: Xabier Anduaga.

A pesar de tener 30 años recién cumplidos, Xabier Anduaga ya ha cantado en los escenarios más emblemáticos del mundo, habiendo desarrollado una carrera imparable que le ha llevado a ser comparado con los mejores de la historia, de Giuseppe Di Stefano, Alfredo Kraus o Luciano Pavarotti a uno de los más aclamados de la actualidad, Javier Camarena. Su secreto es un instrumento prodigioso, de un timbre aterciopelado, casi adictivo. Sus virtudes captaron la atención del gran experto en Rossini Alberto Zedda, que le escogió en 2016 para formar parte de la Accademia Rossiniana de Pesaro. Allí realizó su debut operístico internacional como Cavalier Belfiore en 'Il Viaggio a Reims'. Le siguieron numerosos títulos operísticos y sinfónicos de Rossini, Mozart, Donizetti y Bellini. Escucharle interpretando a Rossini es una manera ideal de descubrir qué le llevó al maestro Zedda a volcarse en un chico que en aquel momento tenía solo 21 años y comenzaba su formación en Musikene.

«Voces fuera de serie»

Anduaga, que llega a Donostia coronado como el Alfredo Germont del momento por la manera de dar vida a este rol en 'La Traviata' (lo ha cantado este año en el Liceu, el Teatro Real de Madrid, o el festival de Granada) ha cosechado también grandes éxitos con Donizetti como el aclamado 'L' Elisir d'amore' en el Metropolitan o 'La fille du régiment', que ofreció en la Quincena de hace tres años, el tiempo que lleva la ciudad sin escucharle en directo.

Sobre su concierto junto a la agrupación valenciana, que supone su debut con ella y con el maestro Mark Elder, Anduaga se muestra «gratamente sorprendido» por «lo bien que suena y por su ductilidad; es una orquesta de primer nivel, fantástica, suena de maravilla. Los ensayos han ido francamente bien y estoy disfrutando mucho».

En cuanto al reparto vocal del 'Stabat Mater' de Rossini, el tenor donostiarra no tiene más que elogios para sus compañeros. «Son voces fuera de serie y el reparto está muy equilibrado. Va a ser un Rossini increible». Anduaga también se ha encontrado muy cómodo con el director Mark Elder. «Sabía quién era y tenía muchas referencias sobre su manera de interpretar la música de Wagner o Mahler, puesto que fue durante años el titular de la English National Opera, así como de sus versiones de Shostakovich. He descubierto que es, además, un rossiniano de primer orden y al contrario que otros directores que suelen adaptar las partituras de Rossini, Elder ha decidido no suprimir partes de la obra y ofrecerla al completo».

Con otra obra maestra

El concierto de mañana arrancará con la 'Sinfonía nº 2 en re mayor, op. 36' de Beethoven, una de las sinfonías menos programadas del compositor y, en palabras del maestro Elder, «una obra maestra. En el último movimiento, hay un sentido del humor, de maldad, de reírse... que me recuerda a Rossini. Y el final tiene un sentido de la diversión que todos asociamos con Rossini. La pieza de Rossini es muy seria, espiritual y reflexiva. Ambas obras combinan muy bien. Cuando Rossini vino a Viena para un festival de sus óperas, Beethoven aún vivía. Y fue a su encuentro. Beethoven estaba ya muy sordo, así que fue difícil para Rossini hablar con él. Pero se encontraron. Y Beethoven le dijo, 'no deberías escribir tantas óperas serias. Deberías escribir más óperas divertidas'».

La presencia de Anduaga en este concierto se consiguió después de que la Quincena atara el recital que el tenor ofrecerá el día 12 junto al pianista Maciej Pikulski, explica el director del festival Patrick Alfaya. «La idea era hacer el recital, pero a la vez estábamos hablando con la orquesta de Valencia. Una vez que conseguimos cuadrar agendas con Valencia empezamos a hablar de Anduaga y de que estaba en la ciudad estos días. Les dije que era de los mejores tenores ligeros que hay en estos momentos, yo estaba encantado de poder programarlo dos veces y todo fue rápido y fácil». Alfaya está satisfecho. «Es un estupendo cantante y la ciudad lo ha acogido así».