«Para muchos alumnos va a ser el mejor concierto de sus vidas»

No había sucedido nunca, pero ahora parece que se han dado las circunstancias propicias:alumnos de las escuelas y conservatorios de música de Euskadi compartirán ... escenario con profesionales de la Euskadiko Orkestra. Bajo el título de 'Presentando el futuro', las tres citas serán hoy en Bilbao, mañana en Vitoria y el viernes en el Kursaal donostiarra. «Para muchos de estos estudiantes será el mejor concierto de sus vidas», recalcaba ayer el coordinador de la Euskadiko Ikasleen Orkestra / Orquesta del Alumnado de Euskadi, Erlantz Fernández.

La sede de la Sinfónica vasca acogió ayer el primer y único ensayo, que reunió a los 70 alumnos que han pasado el exigente proceso de selección y a los 37 instrumentistas de la Euskadiko Orkestra que les acompañarán en los tres conciertos. Una proporción de dos a uno, como indicaba la violinista irunesa Irene Etcheveste, que hará de concertino bajo la batuta del arrasatearra residente en Corea, Unai Urrecho.

«Me ha podido la ambición»

Si los jóvenes que conforman la Orquesta del Alumnado de Euskadi nunca habían coincidido en un programa con la Euskadiko Orkestra se debe básicamente a que el itinerario formativo pasa antes por Musikene y la Joven Orquesta de Euskal Herria (EGO). El propio Urrecho forma parte de la primera promoción de esta formación. Sin embargo, en esta ocasión, «me ha podido la ambición», confesaba medio en serio, medio en broma Erlantz Fernández, de quien dicen que ya se había propuesto este objetivo desde que llegó al cargo de coordinador de la EIO.

Yel caso es que la propuesta del coordinador de la Orquesta de estudiantes se encontró con una recepción más que positiva por parte de los responsables de la Euskadiko Orkestra:«De la primera reunión que mantuvimos salimos ya con las fechas, así que debo agradecer la buena predisposición».

Arriba, Irene Bermejo y Maddi Azpiroz. En el centro, Unai Delgado. Abajo, Irene Echeveste. ARIZMENDI

Fernández espera que los alumnos «disfruten de su actuación ante un Kursaal lleno, algo que para la mayoría de ellos no se repetirá. Va a ser el mejor concierto de sus vidas». En este sentido, apuntaba ayer a una segunda derivada: «La experiencia de trabajar con músicos profesionales les va a venir bien para tomar decisiones» en una etapa que va de los quince a los dieciocho años, y que «dudan sobre qué hacer con sus vidas».

El coordinador de la EIO destacó la «responsabilidad» con la que los jóvenes intérpretes afrontan el triple reto de Bilbao, Vitoria y Donostia, algo en lo que coincide Irene Echeveste, quien tras asegurar que «se trata de una experiencia muy bonita» para las dos partes, señaló que a los propios músicos de la EO «nos cambia mucho la forma de trabajar porque nos propone otras dinámicas». La violinista de la Euskadiko Orkestra, que se reunió con los alumnos seleccionados el pasado día 12 para mantener un primer contacto, hizo especial hincapié en lo «concienciados, preparados y 'serios' que están» de cara a estos conciertos.

'Finlandia, Op 26', de Jean Sibelius, 'Variaciones Enigma', de Edward Elgar y 'El príncipe Igor. Danzas polovsianas', de Alexander Borodin conforman el programa de una primera parte que tendrá continuidad con 'Danzón Nº2' de Arturo Márquez, '1812, y la 'Ouverture solennelle' de Tchaikovsky. Si hay lugar para los bises, que con toda probabilidad los habrá, los casi 110 músicos interpretarán el preludio del segundo acto de 'El caserío' de Guridi y el 'Mambo 3' del 'West Side Story' de Bernstein.

¿Un repertorio exigente? «Algunas obras más que otras, pero en general, sí lo es», reconocía la violinista bilbaína Irene Bermejo, de dieciséis años, que no obstante, se mostraba optimista:«No estamos nerviosas, no hay razón para pensar que vaya a salir mal». Su compañera, la contrabajista donostiarra Maddi Azpiroz suscribía su comentario:«Estamos con ganas y sin nervios». Admitía Azpiroz que lo que sí que resultó exigente fue el proceso de selección de los alumnos de la EIO que participarían en los conciertos, «pero si vas con todo estudiado...». De hecho, los setenta estudiantes fueron seleccionados tras una audición en la que participaron más de trescientos de «un nivel sorprendente», aseguraba Fernández.

'Gran oportunidad'

Al arpa ensayaba ayer Amaia Poza, alumna del Conservatorio donostiarra, quien confesaba encontrarse «muy emocionada porque estos conciertos son una oportunidad muy grande». La arpista era consciente de que este encuentro con los músicos de la Euskadiko Orkestra «es un privilegio» del que hasta ahora no habían tenido ocasión de disfrutar los jóvenes alumnos. Una experiencia que, comentaba, «nos va a permitir ver lo que nos espera a quienes queremos dedicarnos profesionalmente a la música», como es su caso, aunque aún no ha decidido qué grado superior estudiará cuando concluya su formación en el Conservatorio de San Sebastián. También con dieciséis años llega a esta cita el violinista bilbaíno Unai Delgado. «Es una experiencia única», concluía antes de asegurar que aún no han aparecido los nervios.