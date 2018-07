La música se echa al monte en el BBK Live A la izquierda, Childish Gambino; a la derecha, The XX (arriba) y Gorillaz (abajo). / DV Un centenar de bandas pasarán desde hoy y hasta el sábado por Kobetamendi, que espera alcanzar el lleno con 120.000 personas JUAN G. ANDRÉS DONOSTIA Jueves, 12 julio 2018, 10:16

Un total de 97 bandas -27 más que el año pasado- actuarán entre hoy y el sábado en la decimotercera edición del Festival Bilbao BBK Live. Con los abonos agotados, cerca de 120.000 personas se echarán al monte durante las tres jornadas en las que la música llenará cada rincón de Kobetamendi.

La siempre apabullante oferta de la cita vizcaína comienza esta tarde con atractivos como la británica Florence + The Machine, cuyo repertorio combina clarísimos singles pop con canciones más cinematográficas, épicas y barrocas, o el californiano Childish Gambino, proyecto de hip-hop/funk/soul del también actor Donald Glover. Además, destacan el rock de raíz americana de los madrileños Morgan; el pop onírico de los neoyorquinos Cigarettes After Sex; el rock alternativo de sus vecinos Parquet Courts; el indie-rock de los británicos Alt-J; y la irresistible propuesta de los catalanes María Arnal i Marcel Bagés. No faltarán alicientes locales como el rock sucio y crudo facturado por Lukiek en Mungia; el indie brillante de los zestoarras Rural Zombies; el frenético garaje de las pamplonesas Melenas, ni los ritmos jamaicanos de los también navarros Iseo & Dodosound.

Mañana los murcianos Neuman abrirán el escenario grande en el que sonará el rock psicodélico de los australianos King Gizzard & The Lizard Wizard; el indie pop del trío londinense The XX, y la electrónica 'made in Manchester' de The Chemical Brothers. Además, la jornada también ofrece otros puntos de interés como la ecléctica oferta del neoyorquino Porche, el legendario shoegaze de los irlandeses My Bloody Valentine, y la elegancia de un clásico, el estadounidense David Byrne, que llegará al festival «con una producción muy especial». Las contagiosas melodías de los donostiarras Pet Fennec destacan en un día que también contará con los beratarras Borrokan, los bilbaínos Cecilia Payne y artistas como Hakima Flissi, Anteros o Carolina Durante.

Otros donostiarras, Joe La Reina, abrirán el sábado en un escenario tremendamente 'british' que más tarde se rendirá a la singularidad vocal de Benjamin Clementine; al excompositor de los grandes éxitos de Oasis, Noel Gallagher, y a Gorillaz, la banda virtual compuesta por personajes de dibujos animados tras la cual se encuentran los músicos Damon Albarn (Blur) y Jamie Hewlett. La bilbaína Aneguria paseará sus ritmos improvisados junto al post-punk de los gallegos Triángulo de amor bizarro, el influyente indie de los mancunianos James, la electrónica de Hot Chip Megamix y el soul/funk de los londindenses Jungle.

Los citados son sólo algunos de los casi 100 nombres que pueden encontrarse en los innumerables escenarios repartidos por el Monte Kobetas. Varios de ellos son nuevos, como el Firestone, dedicado a las bandas jóvenes, y el Lasai, una nueva experiencia en el bosque con música relativamente relajada. Además, en la zona de acampada se ha habilitado un espacio exclusivo, el Akelarre, con grupos en directo y DJs.

El precio de las entradas de día asciende a 60 euros por jornada.