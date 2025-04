Para remontada, la nuestra: fabricamos entrenadores (para el fútbol y la vida)

Los mismos que pronosticaban para el miércoles una remontada histórica en el Bernabéu te explicaban solo un minuto después de la derrota del Madrid que ... ese sueño era imposible. El periodismo deportivo y el periodismo en general (como la vida) son así: una alternancia de 'ilusionarses' y 'desilusionarses' donde siempre encontramos una autojustificación por pura supervivencia. Pero tranquilos: no hablo de fútbol.

En un fin de semana donde coinciden los ecos de la muerte de Vargas Llosa, las vacaciones y las vísperas del Día del Libro yo venía aquí a escribir de eso, de libros, pero a la hora de sentarme ante el teclado como feliz penitencia de Jueves Santo se me ha cruzado el espíritu de la remontada: no la del fútbol, sino la de la vida. Remontada es que esta Agenda salga en papel un viernes, en lugar del sábado, como ocurre una vez al año, y remontada es cruzarse estos días por La Concha con turistas de tantos sitios mientras preparas las maletas para escapar de la rutina y, sobre todo, de ti mismo.

Festejé el triunfo del Arsenal por el exrealista Mikel Merino y sobre todo por Mikel Arteta, ese joven con aire formal y aplicado que triunfa sin hacer ruido. Cuando fue jugador de la Real no supimos apreciarlo; en Inglaterra ya es leyenda, con ese toque de inteligencia y discreción, eficacia y cierta belleza en el juego. Es uno de los buques insignia de la legión de entrenadores guipuzcoanos que arrasa por el mundo, y especialmente por el fútbol británico. Exportamos trenes de la CAF (vaya, justo después de escribir esto veo noticias de Bélgica y de paralización de pedidos, qué mala suerte), pero también entrenadores, de Arteta a Unai Emery pasando por Iraola, Julen Lopetegi o Lillo, y en Alemania, Xabi Alonso. Ahora que quienes pronosticaban la remontada del Madrid ya han sentenciado el despido de Ancelotti (un gentleman tanto en la victoria como en la derrota que ha redignificado el banquillo madridista tras los tristes años de Mou) allanan también el camino de Xabi Alonso hacia el club blanco. Le deseo lo mejor: a mi admirado Xabi, no al Madrid. Ojalá alguien haga una tesis sobre la materia gris que produce Gipuzkoa para los banquillos.

Aunque Arteta, según recuerda siempre, aprendió de Guardiola. Mikel y su mujer, la también donostiarra Lorena Bernal, son noticia habitual en todo el espectro de la prensa inglesa, de la deportiva a la del corazón y la de espectáculos. Soy un señor tan mayor que hice las primeras entrevistas a Lorena cuando empezaba a ser una Miss Gipuzkoa en la que se adivinaba un talento que iba más allá de lo físico. Ahora es una celebrity que acaba de publicar su primer libro, 'It starts with you (Empieza por ti)', donde dice que «el secreto de la felicidad está más cerca de lo que imaginas: está dentro de ti». O sea, unas instrucciones para una remontada en la vida cotidiana.

Lorena también sigue su trabajo como actriz: participa en la película 'Ya no quedan junglas' que Gabriel Beristain rodó en Donostia hace unos meses, con Ron Perlman en el reparto, y que dicen que se estrena a finales de agosto.

Libros bajo una palmera

Remontemos mezclando libros y vacaciones: ya escribimos aquí que a veces uno recuerda dónde leyó un libro, y qué sensación le dejó, mejor que el propio argumento. Con la muerte de Vargas Llosa rememoré un feliz verano adolescente leyendo 'La tía Julia y el escribidor', o un verano bajo una palmera apabullado por la perfección de 'La fiesta del Chivo'. Leer en París 'Rayuela' o la maravillosa 'La vida exagerada de Martín Romaña' de Bryce Echenique no pudo ser más placentero: son novelas que no se olvidan nunca. Más recientemente me veo en Barcelona enganchado a la prosa hipnótica de 'Anatomía de un instante' de Javier Cercas, o releyendo 'Los pájaros de Bangkok' del gran Vázquez Montalbán en el aeropuerto de la capital tailandesa.Meto en la maleta lo nuevo de Cercas y su viaje con el Papa y lo último de Lorenzo Silva y de Milena Busquets. Ya les contaré.

Un Gipuzkoa de bronce

