El montaje de 'Sueño de una noche de verano' en Cristina Enea fue uno de los mejores legados de aquel año. Lobo Altuna
¿Recuerdas Donostia 2016? Lo que pudo haber sido y no fue

Nadie anuncia conmemoraciones por los diez años de la capital europea de Donostia, pero aún caben reflexiones: más 'imanoles' y menos 'moyes' / Los libros de Mikel Santiago y Lide Aguirre

Mitxel Ezquiaga

Mitxel Ezquiaga

San Sebastián

Sábado, 6 de diciembre 2025, 07:02

Hubo un estallido de alegría, aplausos y un irrintzi. Recuerdo bien aquel momento, al igual que todos los vascos que estábamos ese día ahí: auditorio ... del Ministerio de Cultura, Madrid, 28 de junio de 2011. El austriaco Manfred Gaulhofer, presidente del Comité de Selección de la Capital Europea de la Cultura 2016, anunció el nombre de San Sebastián como ciudad ganadora. Los representantes de otras ciudades no acababan de creerlo, y menos la embajada de Córdoba, gran favorita. Podía haber sido para Donostia como aquel «à la ville de Barcelone» pronunciado por Samaranch el día que se anunciaron los Juegos de 1992. Pero no lo ha sido.

