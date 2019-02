Lleida o Lérida, compañeros y compañeras, no siempre es correcto su uso A. B. El libro 'Las 100 dudas más frecuentes del español' corrige y recomienda cómo utilizar de manera correcta el lenguaje J. LUIS ALVAREZ Madrid Miércoles, 27 febrero 2019, 15:39

¿Es correcto decir compañeros y compañeras, transplante o trasplante y Lérida o Lérida? El libro 'Las 100 dudas más frecuentes del español' (Espasa) resuelve todas las incógnitas que cualquier persona puede tener a la hora de utilizar el lenguaje. «Es un tratado que ofrece respuestas con el mayor rigor posible y la máxima sencillez un conjunto de dudas y dificultades que al hablar o al escribir nos encontramos cuando tenemos que usar la lengua española con registros más formales«, explica Florentino Paredes, coordinador y autor del libro junto a Salvador Álvaro Luna Paredes.

La obra parte del principio y es la cuestión de ¿castellano o español? a lo que suma la cuestión de ¿dónde se habla el mejor español o castellano? Para el director del Instituto Cervantes, Luis García, cuyo organismo apadrina el libro, «tan legítimo es el español que se habla en Ecuador o Guatemala como el de Valladolid o Andalucía». «La variedad nos enriquece, no como sucede con otros idiomas», apunta.

A partir de aquí, el libro emprende nueve capítulos sobre dudas, en principio 100, que se desglosa en nada menos que 1.600 entradas. Útiles no solo a escritores, periodistas, profesores, sino también a estudiantes y público en general. Aquí puede encontrarse desde la pronunciación de las letras, pasando por la croqueta o la cocreta, el bacalao a la mayonesa o la mahonesa. Sin olvidar las dudas ortográficas más candentes, como el uso de la 'h', la 'b' o la 'v' o simplemente cómo uno puede escribir su propio nombre.

Y, según, Florentino Paredes, no ha sido tarea fácil, porque para ofrecer consejos precisos han investigado en publicaciones tanto de la Real Academia como manuales de gramática. «Al final hemos seleccionados aquellas fuentes que a nuestro juicio son las más persistentes», indica. Esto supone unas respuestas a las dudas «que no son taxativas», para aconsejar sobre «lo que es preferible, lo aceptable y lo no aceptable».

La actualidad también está en este manual de bolsillo, con 194 páginas, con algo tan frecuente como es el uso de los géneros. Los compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras, tan oídos en boca de los políticos y sindicalistas tienen aquí su corrección. Según Paredes, la lengua «es un instrumento de comunicación en el que debe primar la economía» y en este caso el uso de los dos géneros «va en contra de la comunicación». El experto indica, en todo caso, que bien puede hacerse esa referencia al principio y al final de la intervención, pero «no de manera reiterada». Y es que en el español, según el autor, existe el género incluso, como es el caso de decir 'escritores', que se refiera tanto a los hombres como a las mujeres.

Lenguas cooficiales

Otro tema de actualidad son los toponímicos, cuya escritura en las lenguas cooficiales está reconocida por la Constitución. Según explica el auto, la duda la resuelven aplicando la doctrina de la RAE. Para ello, «en caso de existir dos denominaciones, lo que se prefiere es que si una tiene tradición asentada en España sea preferible usar esa más que la del lugar o el país al que pertenece». Esto ocurre con La Coruña y A Coruña, Lérida y Lleida, Fuenterrabía y Hondarribia o Játiva y Xátiva.

La puntación es uno de los capítulos del libro y «donde se cometen más errores, además de los ortográficos, estos últimos no incluidos en la obra», apunta el coordinador. Lo que si se resuelve la escritura de los números en cifras o letras, si es undécimo o decimoprimero o cuando es correcto la decimocuarta parte o mejor catorceava. A los grandes olvidados de la lengua, que no de las redes sociales, como son las abreviaciones o los resaltes tipográficos se dedica un capítulo completo.

También se desglosan las dudas sobre los verbos y los usos aceptados o sus formas admitidas, como ocurre con el pesado que ¿lo he freído o lo he frito? Y, cómo no, está todo lo referente al léxico y el significado de las palabras, incluidas las no menos célebres muletillas o comodines, muy empleados en el lenguaje verbal, entre las que están las conocidas 'vaya tela' o el socorrido 'qué quieres que te diga. De los comodines destacan las 'palabras baúl', esas cuyo significado engloba muchas cosas, como es el caso de 'impresionante', 'grande' o 'puesto.

Una vez despejadas todas las incógnitas anteriores, 'Las 100 dudas más frecuentes del español' ofrece consejos para la construcción de las frases.

Según los autores, en futuras ediciones podría hacerse referencia al us o del lenguaje en las redes sociales, donde se escribe con un «grado de aceptabilidad» que «no podría emplearse en un artículo académico o periodístico», concluye Florentino Paredes.

Estas son diez de las dudas más significativas:

-Adecue o adecúe

Ambas formas son correctas, ya que esta palabra puede utilizarse como trisílaba o polisílaba.

-Cómo escribir mi nombre

No puede escribirse como uno quiera. A los nombres propios se les aplica las mismas reglas de la ortografía. Responden a cómo se hayan escrito en el Registro Civil. Si se le quita un acento debe asumirse que cambia su pronunciación.

-No llevan tile fue, dio, vio, fui o guion

Son monosílabas, solo se acentúan las palabra que se escriben igual y tienen distintos significados o funciones como té o te y mí o mi. Guion como crio de criar, frio de freir o hui de huir desde 2010 la RAE las considera diptongos.

Se puede escribir siempre que vaya sin acentos y en cursiva, como latinismo. En todo caso currículum si se acentua y se escribe en letra redonda como extranjerismo.

-Las mayúsculas se acentuan

El origen de no acentuarlas responde a antiguos problemas técnicos en tiempos de los antiguos métidos de impresión y las máquinas de escribir.

-Coma tras un saludo en un una carta o en un correo eléctrónico

La RAE desaconseja este uso influenciado por el inglés.

-Mayúscula tras dos puntos

No siempre. Depende de lo que hay detrás. Si se trata de una enumeración de cosas va en minúscula. Por el contrario en mayúscula cuando son saludos de cartas, instancias, epígrafes de un texto o sin citas textuales.

-Cómo escribir los números

Números con letra cuando se escriba en una o dos palabras, fecha historica o se trate de una fracción. Siempre con número cuando sean más de tres palabras, las fechas o números seguidos de símbolos.

-Siglas y acrónimos

Las siglas se leen las palabras que lo integran y los acrónomos se pronuncian como palabras.

-Médica o médico

Cuando admita los dos géneros y se trate de una mujer se debe utilizar el fenemino.