La historia de la fotografía se ha forjado con cámaras Leica. La legendaria marca alemana es ya centenaria y se mantiene como referencia en la era de la revolución digital y la inteligencia artificial. Cumplidos cien años desde la creación del primer modelo comercial en 1925, la mítica Leica I, la firma entra en su segundo siglo con su marchamo de calidad, sin perder su cetro y su corona como indiscutida reina de las cámaras.

Desde sus inicios, la cámara compacta fue elegida por maestros de la fotografía como Henri Cartier-Bresson, que en 1932 compró su primera Leica y captó con ella la icónica imagen 'Derrière la gare Saint-Lazare' -el hombre que salta un charco-, símbolo del 'instante decisivo'. La compaca cámara alemana acompañó a Robert Capa desde la Guerra Civil española -con ella tomó la célebre foto del miliciano abatido en Cerro Muriano- hasta el desembarco de Normandía y su último viaje a Indochina.

Niña fotografiada en Peshawar, en 2002 con una Leica. Pakistan, © Steve McCurry

Robert Doisneau inmortalizó El beso -preparado, sabemos hoy- frente al Ayuntamiento de París con su Leica; Alfred Eisenstaedt retrató en Times Square otro beso de leyenda, entre la enfermera y el marinero el día del fin de la Segunda Guerra Mundial. Nick Ut definió una época con otra Leica, al captar a la niña vietnamita Phan Thị Kim Phúc huyendo del napalm. Sebastião Salgado, uno de los grandes maestros de la fotografía analógica, fue fiel usuario de Leica durante décadas. Con leicas se hicieron el mítico retrato del Che Guevara de Alberto Korda y las visiones neoyorquinas de Elliott Erwitt y William Klein.

Revolucionaria

Leica fue la primera cámara compacta con película de 35 milímetros y su contribución fue decisiva para la historia de la fotografía y el fotoperiodismo. Sus primeros prototipos los construyó en 1913 Oskar Barnack en el laboratorio E. Leitz Optische Werke, en Wetzlar, al norte de Fráncfort, sede que aún conserva la firma. Barnack adaptó la película de cine de 35 mm, ampliando el formato a 24x36 mm. Fiel a su máxima «negativos pequeños, imágenes grandes», optó por una relación de aspecto 2:3 y 36 exposiciones por rollo, un formato que imperó hasta la llegada de la fotografía digital.

En 1923 convenció a Ernst Leitz II para fabricar una serie de prototipos, pensados inicialmente para probar objetivos ópticos. Tras su presentación en la feria de Leipzig en 1925, la Leica I se convirtió en un éxito. Montaba un objetivo Elmar de 50 mm f/3.5 diseñado por Max Berek, con un esquema de cuatro elementos influenciado por el Zeiss Tessar. Su obturador de cortinilla, con velocidades de 1/20 a 1/500 de segundo, era otra gran innovación.

Leica otorgó libertad a los fotógrafos. Pasaron de cargar pesados equipos de placas a llevar un dispositivo discreto y de bolsillo, ideal para trabajar en la calle o en zonas de conflicto sin llamar la atención. En un año se vendieron mil cámaras; cuatro años después ya eran 16.000. En 1930 apareció la Leica I Schraubgewinde, con objetivos intercambiables: un 50 mm, un gran angular de 35 mm y un teleobjetivo de 135 mm. A mediados del siglo XX dio otro paso decisivo con la M3, con montura de bayoneta y un diseño que combinaba simplicidad y flexibilidad.

Diseño eterno

Más allá de su calidad óptica, la esencia de Leica reside en se diseño robusto y atemporal. «Es todo cristal y metal, como una preciosa Leica antigua», dijo en 2010 Steve Jobs, creador de Apple, al presentar el iPhone 4. Karin Rehn-Kaufmann, directora artística de Leica, asegura que las cámaras actuales «aún recogen elementos del diseño original».

Para celebrar sus primeros cien años, Leica presentará en Madrid la mayor exposición internacional de su centenario. 'Leica. Un siglo de fotografía', que así se titula, se podrá visitar gratis en el Centro Cultural Fernán Gómez del 10 de septiembre de 2025 hasta enero de 2026. Reunirá 174 fotografías de una treintena de fotógrafos españoles como Ricard Terré, Gonzalo Juanes, Manolo Laguillo y Alberto García-Alix, junto a las de Bruce Davidson, Elliott Erwitt, Ralph Gibson, Steve McCurry, Joel Meyerowitz o Jane Evelyn Atwood.

'Isabel Clemente. Semana Santa. Sant Boi de Llobregat' (1958), tomaa con una Leica. Ricard Terré

Será un recorrido por la fotografía callejera, documental, el retrato, el paisaje urbano y la naturaleza. Junto a las imágenes, se exhibirá una selección de cámaras clásicas y material histórico del Museo Ernst Leitz de Wetzlar. La Leica Gallery Madrid acogerá una muestra paralela con fotos emblemáticas.

Ultracotizadas

Lejos de perder valor, las viejas Leica baten récords en subastas. En junio, un prototipo de la Leica I de 1923 -de la exclusiva O-Serie, de la que solo se fabricaron 25 unidades- se vendió por 7,2 millones de euros en Wetzlar. En 2012, otro ejemplar de la seria inciaca la escalada al alcanzr los 2,16 millones de euros.

Líder indiscutible con modelos como la M5 y la M6, Leica estuvo al borde del abismo con el auge de las marcas japonesas y de la fotografía digital. Pero supo adaptarse y mantener su legendaria calidad al subirse a la ola digital. Hoy, adquirir una Leica nueva supone pagar entre 3.000 y 35.000 euros, según el modelo.

Empleado de Leica ensamblando una de sus nuevas cámaras.

Sigue siendo sinónimo de precisión, belleza mecánica y fiabilidad. En la era de los megapíxeles y la inteligencia artificial, la marca ha lanzado la Leica M11, una edición especial de su cámara telemétrica digital sin pantalla.

Matthias Harsch, CEO de Leica, defiende con firmeza «la autenticidad de una imagen». Para garantizarla, este modelo incluye en los metadatos de cada foto un certificado Content Authenticity Initiative (CAI) que acredita que la imagen ha sido tomada por una persona y no generada por inteligencia artificial.