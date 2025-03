Juan Mari Beltran recibe el premio Manuel Lekuona

Juan Mari Beltran fue galardonado este martes con el Premio Manuel Lekuona de Eusko Ikaskuntza. En un acto celebrado en Landetxe Kultur Aretoa de Oiartzun, ... el intérprete, musicólogo, compositor, etnógrafo y docente recibió el calor de numeroso público, proveniente de los más variados ámbitos de la música y el folklore vasco, en una ceremonia en la que no faltaron las interpretaciones musicales ni los testimonios de quienes se han formado a su lado o le han acompañado en su larga trayectoria.

Tras recibir la escultura de Remigio Mendiburu, Beltran evocó sus comienzos en Etxarri-Aranatz cuando, siendo aún niño, empezó a tocar el clarinete y el txistu. Y su descubrimiento años más tarde en Donostia, formando parte del grupo Argia, del valor de la cultura popular junto con la importancia de recopilar músicas y danzas allí donde aún permanecen vivas. «Aunque dicen que he dado mucho a la música, la música me ha dado a mí mucho más. Como Orhiko xoria, me siento feliz con la vida, la familia, los amigos, la tierra, la sociedad, la lengua y la cultura que me ha tocado vivir».

La presidenta de Eusko Ikaskuntza, Ana Urkiza, recordó al oiartzuarra Manuel Lekuona Etxabeguren, quien da nombre al premio y fue su primer galardonado en 1983. Definió a Juan Mari Beltran como «un artista que toma lo mejor de nuestro pasado para actualizarlo y transmitirlo a las nuevas generaciones. En definitiva, que hace posible que no se rompa la cadena».

Además de la presidenta de Eusko Ikaskuntza, al acto asistieron la diputada General de Gipuzkoa, Eider Mendoza, la alcaldesa de Oiartzun, Joana Mendiburu, y el portavoz del juradoiInstitucional, Luis Elícegui Mendizabal.