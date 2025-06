El Jazzaldia festeja su 60 edición con tres premios Donostia

El Jazzaldia alcanza su edición número 60 y para celebrarlo entregará este año tres premios Donostia. Se trata del galardón que se otorga a artistas ... que actúan en el festival en reconocimiento a las trayectorias musicales y por haberse convertido en referente para varias generaciones de músicos. En la presentación oficial de la programación completa del festival, que tendrá lugar entre el 19 y el 27 de julio, se ha desvelado el misterio. En esta ocasión los elegidos son Dee Dee Bridgerwater, Marc Ribot y Bill Bruford, una cantante, un guitarrista y un baterista.

La estadounidense Dee Dee Bridgerwater es una de las grandes damas del jazz vocal. «Multifacética, cantante valiente y exploradora, pionera y, al mismo tiempo guardiana de la tradición», son algunas de las formas en las que la ha definido Miguel Martín, director del festival en la presentación que ha tenido lugar este miércoles.

Como «único e inclasificable» ha calificado Martín a otro de los galardonados. Desde New Jersey llega el guitarrista Marc Ribot, «poseedor de una técnica asombrosa y una creatividad que parece no tener fin», además de ser uno de los músicos «más inventivos y creativos de las últimas décadas», capaz de «sorprender, provocar, de hacernos reflexionar y de divertirnos con sus maravillosamente impredecibles conciertos».

Hablar del británico Bill Bruford es sinónimo de sofisticación y precisión. Tocó en supergrupos como King Crimson, YES y Earthworspone. «Pone su batería siempre al servicio de la composición, con una sensibilidad no solamente rítmica sino también melódica, favoreciendo la expresión y el detalle sobre el volumen».

Josephine Baker

Otra novedad dada a conocer este miércoles es que en esta edición habrá dos carteles oficiales, los dos diseñados por Jose Luis Lanzagorta. Al ya presentado a finales de 2024, con la figura de un baterista, ahora se añade otra imagen que rinde tributo a Josephine Baker, «una mujer libre, que fue una gran luchadora por los derechos civiles y que trajo un soplo de modernidad a la San Sebastián de 1930». Su título es 'El regreso de Josephine' y es también un homenaje a Ricardo Martín, que fue el autor de la fotografía en la que está basada la ilustración, tomada en el Teatro Príncipe en 1930. Esta imagen será utilizada en las banderolas que a partir de hoy adornan las calles de Donostia.

Por lo demás, un repaso a todas las informaciones que se han ido avanzando los últimos meses. 51 de los conciertos ofrecidos serán gratuitos, 31 serán de artistas locales, 5 destinados a las familias dentro de la decimotercera edición de Txikijazz, 8 los de la undécima edición de JazzEñe -muestra del Jazz español que este año se volverá a celebrar dentro del Festival de Jazz de San Sebastián-, 8 en la playa -en Keler Gunea-, 23 en las terrazas del Kursaal -Frigo Gunea y Fnac Gunea-, 6 los que se celebrarán en Chillida Leku, uno en la plaza San Juan de Irún, otro en el Hotel María Cristina…

Grandes artistas se incorporan a la programación gratuita de las Terrazas del Kursaal (Frigo Gunea y Fnac Gunea): Naïssam Jalal, Minyo Crusaders, Pete Roth Trio featuring Bill Bruford, Patax, The Amy Winehouse Band, Jessie Gordon Quintet, Pianoforte, JazzyBIT…

Jamie Cullum por duplicado

Jamie Cullum, ofrecerá dos conciertos, uno gratuito en Keler Gunea y otro de pago en Kutxabank Kursaal Auditorioa. A Cullum hay que sumarle grandes estrellas del Jazz como Brad Mehldau, Hermeto Pascoal, Chris Potter, Steve Coleman, Marco Mezquida…, sin olvidar a los tres premios Donostia

La oferta musical de otros géneros y de música popular incluye a grupos legendarios como The Beach Boys o EXTC. Tambien a artistas más actuales como Yerai Cortés, The War and Treaty, Nala Sinephro, Anari, Judith Hill, Bulego, Crystal Murray o Sidonie.

Además, el 11 de julio se presentará en el Museo San Telmo un exposición fotográfica, comisariada por Lolo vasco, que repasará muchos de los momentos vividos en estas sesenta ediciones del Jazzaldia. «Será un viaje visual y emocional entre luces, notas, instrumentos, micrófonos, improvisación y aplausos».