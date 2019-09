'Humanity at Music', una sinfonía de otra dimensión Alumnas del conservatorio de danza José Uruñela ensayaron con Jon Maya, de Kukai. / J. ANDRADE Un millar de artistas pondrá música, voz, poesía, danza, color y luz al Buesa Arena el sábado 14, de la mano del Grupo Mondragon NATXO ARTUNDO VITORIA. Sábado, 7 septiembre 2019, 09:02

Es un espectáculo sin punto de comparación. En el ámbito vasco «no ha habido un concierto de esta dimensión», según el presidente de la Corporación Mondragon, Iñigo Ucin. El espectáculo que se desarrollará el próximo sábado 14 en el pabellón vitoriano Buesa Arena es, con diferencia, la más colosal apuesta artística generada en Euskadi. No en vano, el compositor de la sinfonía que ejerce de núcleo de esta propuesta, Fernando Velázquez, compara la iniciativa con las impresionantes ceremonias sonoras y visuales en torno a unos Juegos Olímpicos. «Es algo que no te puedes perder, no es lo mismo ver un vídeo hecho con un móvil» remarcaba, a la vez que apostillaba «no se ha hecho nada así, y me hace ilusión que sea alrededor de mi música».

La sinfonía 'Humanity at Music' -que parafrasea al propio lema de Mondragon, en torno a la dimensión humana en el trabajo- es el eje de un esfuerzo artístico enorme. Tanto como para que el creador de bandas sonoras para filmes como 'El orfanato', 'Un monstruo viene a verme' (premio Goya), 'Ocho apellidos vascos' o 'Superlópez' llegara a confesar que «ha ido creciendo: si hubiera sabido lo que se iba a montar, no me habría atrevido».

Arte y empresa juntos

Los ingredientes para la cita van desde la potencia sonora de la Orquesta Sinfónica de Euskadi y las diversas corales y txistularis o la fuerza de las coreografías de Kukai a lo espectacular de la escenografía y el 'videomapping' o a la mordiente poética de grandes bertsolaris. Pero el carácter del grupo impulsor del proyecto también tendrá su reflejo, con las aportaciones de cerca de 500 personas de diversas asociaciones y escuelas de canto y baile, como el conservatorio de danza José Uruñuela de Vitoria.

La escuela profesional que dirige Ainhoa Arenaza acogió ayer uno de los ensayos que Kukai realiza con diferentes colectivos para sumar «200 amigos» a partir de los 16 profesionales de la compañía que dirige Jon Maya. Aparte de este espíritu colaborativo, el coreógrafo destacó tanto la sentida letra de Jon Sarasua como la manera en que «el mundo del arte y la empresa pueden ir juntos». Maya indicó -como antes Velázquez- que este espectáculo es algo que surge «muy, muy pocas veces. Es grande, divertido y es un lujo formar parte de ello, poder decir 'estuve ahí'».

Por su parte, el consejero Bingen Zupiria subrayó el hecho de que un grupo como Mondragon «recurra a la cultura para explicarse y presentarse». Además, puntualizó que la iniciativa dejará una huella: tanto el libroz, Pili Kaltzada, Katixa Agirre y Leire Bilbao, con la ilustradora Maite Mutuberria-, como el disco -con la Sinfónica de Euskadi y los coros- o el vídeo serán «un regalo corporativo a los miles de visitantes» que tiene cada año la Corporación Mondragon. Asimismo, recordó el lema «una pierna en el aire y la otra en el suelo», que retrata con una metáfora a esta iniciativa.