Urgente Cuatro kilómetros de retenciones en la AP-8 a la altura de Irun sentido Baiona
La comedia 'Escape Room' llega a Donostia sustituyendo el terror por la risa

La obra estará desde este jueves hasta el domingo en el Victoria Eugenia

Roberto Herrero

Roberto Herrero

Miércoles, 20 de agosto 2025, 16:53

La exitosa comedia 'Escape Room', tras pasar por Barcelona, Madrid y Valencia, llega a San Sebastián con cinco funciones desde este jueves hasta el domingo ... en el teatro Victoria Eugenia. Los pases son a las ocho de la tarde, excepto el sábado con doble sesión, a las 18:00 y 20:30 horas.

