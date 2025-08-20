La comedia 'Escape Room' llega a Donostia sustituyendo el terror por la risa

La exitosa comedia 'Escape Room', tras pasar por Barcelona, Madrid y Valencia, llega a San Sebastián con cinco funciones desde este jueves hasta el domingo ... en el teatro Victoria Eugenia. Los pases son a las ocho de la tarde, excepto el sábado con doble sesión, a las 18:00 y 20:30 horas.

La función mezcla comedia y suspense al situar a sus personajes en una sala cerrada y sin escape donde un reloj marca sesenta minutos para resolver enigmas y lograr salir. Esa tensión creciente no atrapa al público desde el miedo, «sino con carcajadas que acompañan cada momento de la trama, mientras los espectadores disfrutan viendo cómo los protagonistas se ven obligados a enfrentarse a sus secretos más íntimos», apunta Xavi Mira, director y uno de los actores junto a Josep Manel Casany, Cristina Garcia, y Lara Salvador.

El planteamiento juega con una idea muy reconocible para cualquiera que haya participado en un 'escape room': la presión del tiempo. En el escenario, un reloj en cuenta atrás se convierte en un personaje más, que marca el ritmo y obliga a los actores a mantener un tempo casi musical. El humor no se basa en gags físicos, sino en situaciones y diálogos inteligentes que exploran la fragilidad de las máscaras sociales. «Los personajes no pueden esconderse tras apariencias y deben mostrarse tal como son. Esa sinceridad forzada genera escenas divertidas y reconocibles para todos, porque apelan a reacciones profundamente humanas».

Tensión constante

«El montaje no concede respiro», explica Xavi Mira. «Desde el primer segundo hasta el último, los actores están en tensión constante, siguiendo un ritmo milimetrado. Esa intensidad se transmite al público, que disfruta con la sensación de estar viviendo la experiencia junto a los protagonistas. No se trata de que los espectadores sufran el agobio, sino de que se diviertan con él».

La comedia invita a reflexionar sobre lo que Mira denomina «la autenticidad y las máscaras que todos usamos en nuestra vida diaria. El público sale encantado y la obra ofrece la oportunidad de olvidarse de los problemas durante hora y media con una historia que combina misterio, ingenio y comedia». La gira actual comenzó en mayo y, tras un descanso en agosto, retoma ahora las funciones en Donostia.