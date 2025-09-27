Tilda Swinton explora su universo creativo en una exposición en Ámsterdam
La actriz inaugura la muestra 'Ongoing', una ambiciosa propuesta que traza un recorrido íntimo y colaborativo por su mundo artístico
San Sebastián
Sábado, 27 de septiembre 2025, 07:46
El Eye Filmmuseum de Ámsterdam inaugura este domingo la exposición 'Tilda Swinton - Ongoing', una ambiciosa propuesta comisariada por la propia actriz británica que traza un ... recorrido no cronológico, pero sí íntimo y colaborativo por su universo artístico.
Concebida como una instalación viva más que como una retrospectiva tradicional, la muestra, que podrá visitarse hasta el 8 de febrero de 2026, reúne obras inéditas, material de archivo y piezas realizadas junto a cineastas y artistas con los que Swinton ha mantenido vínculos creativos a lo largo de su carrera. Lejos de limitarse a una recopilación de logros, 'Ongoing' recrea un mapa emocional y sensorial en el que convergen recuerdos, paisajes, películas, silencios, vestidos y palabras.
A través de seis obras creadas especialmente para la ocasión, cada pieza funciona como una cápsula en la que confluyen memorias personales y diálogos creativos, una «constelación de relaciones profundamente significativas», en palabras de la actriz.
Grandes cineastas
Entre los colaboradores figuran Pedro Almodóvar -a quien Swinton entregó el Premio Donostia en la última edición del Zinemaldia-, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Jim Jarmusch y Apichatpong Weerasethakul, así como el diseñador Olivier Saillard, con quien ha desarrollado una instalación-performativa inspirada en su archivo personal de vestuario. También se rinde homenaje al cineasta Derek Jarman, figura clave en la formación artística de Swinton, a través de material inédito en formato Super 8 que documenta sus primeras colaboraciones en los años ochenta.
Más que una celebración de una trayectoria, la exposición se plantea como una declaración de continuidad. «Esta exposición no es una retrospectiva -explica la actriz-. Es más bien un hilo continuo de migas de pan a través del bosque, nuevas hojas en árboles que llevan tiempo creciendo». 'Ongoing' busca así una mirada hacia adelante desde la memoria, y un ejercicio de generosidad artística con quienes la han acompañado, además de los que vendrán.
