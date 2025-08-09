Crítica de 'Mi postre favorito': Tarta de flor de azahar

He aquí una película sencilla, tierna, amable. Acaso no llegue muy lejos entre las convenciones de su historia de romance en la tercera edad. O ... acaso enganche por sus críticas a la opresión del régimen iraní (que impidió que sus realizadores, Moghadam y Sanaeeha, pudieran acudir a presentarla en la Berlinale. Es 'Mi postre favorito' una propuesta que acaso aburra un tanto a quienes busquen emociones fuertes y seguramente agradará a quienes gusten de un cine calmoso y humano.

La protagonista es una viuda de setenta años que vive sola y que toma una decisión inusual después de una charla con sus amigas (sobre achaques y hombres) y de defender a una joven a la que la policía de la moral ataca por no llevar correctamente el hiyab. La decisión es buscar pareja. En un restaurante se fija en un taxista divorciado, a quien invita esa misma noche a su casa.

En esa noche especial y larga, hablan, hacen eso tan pecaminoso que es bailar, se confiesan sus inseguridades, beben y degustan la tarta de flor de azahar con crema de vainilla que cocina ella. Al otro lado de las vallas del jardín de la vivienda está el mundo cruel, la opresión, la vecina que podría denunciar sus deslices. Pero dentro hay una intimidad cálida, un momento de respiración, una noche que tal vez valga por una vida.

'Mi postre favorito' no es redonda. La lastran algunos aspectos demasiado previsibles y convencionales, y un final con giro brusco dramático que no acaba de encajar. Pero la pareja de directores (premiados por su anterior película también de protagonista femenina, 'El perdón') saben lo que hacen, Lili Farhadpour, la actriz protagonista, llena la pantalla y el metraje fluye con una serena madurez que se agradece en una noche de verano.