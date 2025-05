Sesenta metros de alfombra bajo la lluvia

Begoña del Teso San Sebastián Jueves, 22 de mayo 2025, 07:35 Comenta Compartir

El lunes las puertas del cielo se abrieron sobre Cannes, Niza y toda la región del Var. Vientos huracanados, vientos racheados, ríos desbordados, vuelos desviados, tormentas eléctricas. Tres muertos. Cambio climático. Imágenes de puro espanto. Catástrofe.

Pero el espectáculo debe continuar. Y el cine nunca se para. Menos aún aquí, en esta ciudad a la que las grandes estrellas acuden con una humildad que conmueve. Kristen Stewart y Scarlett Johansson presentan y defienden estos días sus primeros largos como directoras con la pasión que se reconoce en los cineastas que aún no están del todo seguros de haber sido seleccionados para la competición en un festival donde todo, desde los huracanes a los metros que mide la alfombra roja (60), el número de las escaleras que han de subir las estrellas y los autores (24) y los kilos (145) que pesa el cartel colocado en el frontispicio del Grand Auditorium Lumière es desaforado.

'The Chronology of Water' de la siempre desafiante en sus elecciones fílmicas Stewart (¡veamos de una vez por todas esta puñetera película! gritó cuando la presentaba en el Teatro Debussy) tiene un toque bien interesante de juego visual; la actriz magnífica de la soberbia 'Sangre en los labios' siempre se ha sentido muy atraída por el experimento, lo demostró ya en un corto que se encuentra colgado en YouTube, 'Come Swing'.

La no menos imperiosa Johansson, una de las musas ineludibles de Wes Anderson (su 'El esquema fenicio' ya está estrenado entre Hendaya y Bayona), ha elegido para su 'Eleanor The Great' unas maneras más clásicas de cine, cine emocionante de sentimientos y personajes.

Kristen y Scarlett provocaron otro tipo de vientos racheados. Cuenta la leyenda que se va imprimiendo en este Cannes 78 que alguien llegó a pagar casi 6.000 euros en el mercado negro por una entrada para la proyección y posterior fiesta de 'Eleanor The Great'. Parece excesivo pero aquí todo resulta desaforado.

'Alpha'

No se ha recibido del todo bien 'Alpha', el tercer largometraje de Julia Ducournau, la autora de 'Crudo' y de aquel bellezón obsceno y metalizado que es 'Titane'. Y sin embargo, su última obra tiene el atractivo de los vientos rojos que llegan de dónde nadie sabe pero todos tememos, de las enfermedades que acosan, aturden, envenenan el alma de los humanos y petrifican sus cuerpos.

Es 'Alpha' un intrincado relato distópico, una creación, quizás, de ciencia ficción demasiado cercana. O incluso pasada. Es una exploración de los cuerpos que se convierten en estatuas. Una exploración tan sensual, tan quirúrgica, tan de artista de la cámara como cincel que, yo diría, el mismo David Cronenberg caerá a sus pies cuando la vea.

Desaforado es este festival donde las novelas gráficas sirven de base a películas que te enfrentan a monstruos que vivieron (y mataron y murieron) entre nosotros. 'La desaparición de Joseph Mengele', el llamado Ángel de la muerte de Auschwitz, escrita por Oliver Guez, trasladada a las viñetas por Matz y Jörg Mailliet y editada por Planeta Libros se convierte en la pantalla en Das Verschwinden des Josef Mengele firmada por Kiril Serébrennikov, el cineasta poderosísimo de 'Limónov'.

En un blanco y negro que estremece, solo roto por el color en los campos de exterminio y en las ensoñaciones pesadillescas del médico que no fue ni juzgado ni ajusticiado, con planos secuencia tan bien creados que llegan a conmover, el filme deja en la boca ese sabor a piedra fría que se tiene cuando un asesino se reafirma en lo que hizo y a ratos su verdad te hace tambalear.

Rachearon los vientos, la tierra se abrió y murió gente. Pero Cannes, tan desaforado, tan sin límites, sigue buscando el oro bajo la alfombra roja. Antes, por cierto, al final del festival se cortaba en pequeños trozos y se vendía a bajo precio a las compañías de atrezzo de cine, teatro o danza. Desde 2021, se recicla año tras año.