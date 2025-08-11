Crítica de 'Los futbolísimos 2. El misterio del tesoro pirata': 'Pakete' es su hermano
San Sebastián
Lunes, 11 de agosto 2025, 07:07
Cuando otros públicos flaquean, la familia sigue siendo un valor seguro. El cine español sabe que los padres buscan películas a las que llevar a ... sus hijos. En este verano, los estrenos del género familiar están arreciando: 'Padre no hay más que uno 5: Nido repleto', 'Voy a pasármelo mejor' (la más fresca de momento), la segunda de 'Los futbolísimos' y pronto 'Campamento Garra de Oso', 'Los muértimer' y 'Sin cobertura'. En pantalla, la fórmula resultona de niños supuestamente salados y adultos disparatados, más alguna trama ligera de aventurillas, humor, amor, misterios o/y sustos.
-
Dirección: Miguel Ángel Lamata.
-
Guion: Bárbara Alpuente, sobre el libreo de Roberto Santiago.
-
Intérpretes: Nicolás Rodicio, Joaquín Reyes, Carmen Ruiz.
-
Fotografía: Teo Delgado.
-
Música: Alba Sanchez.
-
País: España-Colombia, 2025.
-
Cines: Antiguo Berri, Príncipe, Garbera, Urbil, Niessen, Mendibil.
-
Duración: 95 minutos
'Los futbolísimos 2' es la segunda incursión en el cine, tras la de 2019. El tiempo ha pasado y los niños, crecido Tanto, que a Julio Bohigas-Couto, que hacía del protagonista 'Pakete', le han tenido que poner como su supuesto hermano mayor. El resto del reparto sigue en su mayoría estable, aunque no se sabe qué pasará si hay nuevas secuelas. Esta entrega adapta el décimo libro de los 28 de peripecias infantiles de fútbol y misterio que lleva publicados Roberto Santiago.
'Los futbolísimos 2. El misterio del tesoro pirata' ofrece poco fútbol (dos partidos, uno y medio de ellos con juego sucio), un misterio bastante flojo, simpatía, camaradería entre adolescentes diversos y bromas a cuenta de unos adultos disparatados. Acaso sea suficiente para una tarde de verano, aunque le pese su acumulación de demasiados personajes, que hace que pasen ratos en que se olvida de algunos de sus adultos (como la discutidora pareja de entrenadores; de Arturo Valls y William Miller mejor que se olvide) o los supuestos diálogos de los niños y niñas convertidos en planos en que la cámara va saltando de uno a otro y cada cual dice su frasecita. Y son nueve chavales.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.