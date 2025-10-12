Fiesta de despedida

Si no son fans de la familia Crawley y su servicio, quítenle uno o dos puntos a la calificación de arriba, por favor. De hecho, ... si el espectador desconociera las seis excelsas temporadas (52 episodios) de la serie más dos largometrajes precedentes a esta película, no tendría ningún sentido verla. Incluso sería un pequeño suplicio enfrentarse de pronto a una galería tan larga de personajes, y a los que en esta entrega pocas cosas les pasan.

Esta es una película para seguidores, una fiesta final, un emotivo episodio de despedida basado en volver a ver los rostros de siempre y agradecerles que nos hayan hecho pasar tantos buenos (y malos) ratos. Basado también en ese hormigueo que notamos, el mismo que sienten Robert y Cora Crawley, condes de Grantham, cuando a su regreso de Londres se aproximan en coche al palacete Downton Abbey entre los inolvidables compases musicales de John Lunn.

'Downton Abbey: El gran final' nos deja tiempo para dar un apretón de manos o hacer una leve reverencia ante cada uno de sus entrañables personajes, mientras ocurren unas últimas tramas y se insiste en uno de sus temas repetidos, el paso del tiempo y la necesidad de actualizarse. Aunque el hermano de Cora (Paul Giamatti) diga: «A veces pienso que el pasado es un lugar más confortable que el futuro», la familia aristocrática a la que conocimos en 1912, tras el hundimiento del Titanic, y dejamos con las consecuencias del crac del 29, debe adaptarse a los cambios. También los miembros de la servidumbre, entre quienes hay jubilaciones y ascensos.

Esto ya no es una película sino una celebración, una sentida despedida al culebrón más elegante, sobrevolado aún por el espíritu de las queridas lady Violet y Maggie Smith, fallecidas en la ficción y en la realidad.