Una escena de la película con la que se despide 'Downton Abbey'.
Crítica de cine | Downton Abbey: El gran final

Fiesta de despedida

Mikel G. Gurpegui

Mikel G. Gurpegui

San Sebastián

Domingo, 12 de octubre 2025, 08:34

  • Dirección: Simon Curtis.

  • Guion: Julian Fellowes.

  • Intérpretes Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Jim Carter, Elizabeth McGovern.

  • Fotografía: Ben Smithard.

  • Música: John Lunn.

  • R. Unido-EE.UU. 2025

  • Cines: Príncipe, Garbera, Urbil, Niessen, Mendibil.

  • Duración: 123 m.

Si no son fans de la familia Crawley y su servicio, quítenle uno o dos puntos a la calificación de arriba, por favor. De hecho, ... si el espectador desconociera las seis excelsas temporadas (52 episodios) de la serie más dos largometrajes precedentes a esta película, no tendría ningún sentido verla. Incluso sería un pequeño suplicio enfrentarse de pronto a una galería tan larga de personajes, y a los que en esta entrega pocas cosas les pasan.

