Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Una escena de la película.
Cine

Crítica de 'Sin cobertura': Nos vamos a la Edad Media

Mikel G. Gurpegui

Mikel G. Gurpegui

San Sebastián

Viernes, 29 de agosto 2025, 06:33

Esta, digámoslo ya, flojita comedia familiar tiene dos puntos a favor. Uno, su planteamiento, que traslada a una familia urbanita, estresada y aferrada a los ... móviles hasta la Edad Media. No es un punto de partida original, pero los viajes en el tiempo y sus contrastes siempre entretienen.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Bizkaia
  2. 2

    Sancionan al Zmare con 170.857 euros por dedicar a hostelería más espacio del autorizado
  3. 3 El extraño fenómeno que ha multiplicado por diez la presencia de pulpos en Reino Unido y está arruinando a los pescadores
  4. 4 El futbolista guipuzcoano que se llevó de fiesta a los jugadores del Athletic Club por su cumpleaños
  5. 5 El restaurante de San Sebastián que entra por sorpresa en la Guía Michelin: «Si buscas algo diferente, tienes que acercarte»
  6. 6

    Polémica decisión de un alcalde navarro por eliminar las ayudas a la natalidad a los emigrantes
  7. 7 El cuatro veces ganador del Tour, Chris Froome, grave y con diversas fracturas tras sufrir una fuerte caída
  8. 8

    Un admirador de Silva que debutó en Anoeta y que se inspira en Oyarzabal
  9. 9 Herido grave un motorista tras chocar con un coche en Deba en la N-634
  10. 10

    Un accidente en la AP-8 en Zarautz, sentido Donostia, se salda con un herido y colas de 9 kilómetros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Crítica de 'Sin cobertura': Nos vamos a la Edad Media

Crítica de &#039;Sin cobertura&#039;: Nos vamos a la Edad Media