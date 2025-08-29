Crítica de 'Sin cobertura': Nos vamos a la Edad Media

Esta, digámoslo ya, flojita comedia familiar tiene dos puntos a favor. Uno, su planteamiento, que traslada a una familia urbanita, estresada y aferrada a los ... móviles hasta la Edad Media. No es un punto de partida original, pero los viajes en el tiempo y sus contrastes siempre entretienen.

Valoración Datos Dirección Mar Olid

Guion Olatz Arroyo

Intérpretes Alexandra Jiménez, Ernesto Sevilla, Luna Fulgencio.

Fotografía Luis Ángel Pérez.

Música Vanessa Garde.

Cines Antiguo Berri, Príncipe, Urbil, Niessen. Mendibil.

Duración 94 minutos

Otra, para el espectador vasco, identificar sus localizaciones. Con dos productoras de aquí, LaZona Zinema y Buendía Estudios Bizkaia, y el apoyo de la Diputación vizcaína, la película reconstruye una frondosa Castilla medieval en la ferrería del Pobal, la torre Loizaga o el casco histórico de Otxandio. No, el puente usado para el salto en el tiempo no está en Bizkaia sino en Araba. Es el de Villodas.

Por lo demás, es una pena que la propuesta no aproveche sus posibilidades y naufrague con un guion lleno de tópicos, que acumula escenas sin demasiado tino, con requiebros y remansos bastante absurdos. Los personajes son de trazo grueso (pobre Pepe Viyuela, haciendo de inquisidor sin poder agarrarse más que a sus muecas). Hasta el uso de la canción 'Dos hombres y un destino' de Bustamente («por el amor de esa mujer...»), que la primera vez sorprende, acaba cansando. Tampoco ayuda una realización anodina ni unos efectos especiales que, en fin, dejémoslo en que acaso homenajeen a los de los años 80. Ni un mensaje (el peligro de que el uso y abuso de móviles haga perderse la vida familiar y tantas cosas) que, de tan obvio, poco aporta.

En fin, menos mal que entre la blancura de esta cinta familiar, sus verdes paisajes, la profesionalidad de sus intérpretes (en especial Petra Martínez, Carmen Ruiz y Luis Callejo) y el contraste entre la mentalidad actual y la medieval, 'Sin cobertura' va pasando sin sobresalto (ni gracia). Y con su mayor valentía, incluir un chistecillo sobre el rey emérito.