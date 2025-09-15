Inclusión detrás de las cámaras de cine

Luces, cámara y ¡acción! La labor detrás de cada proyección en la gran pantalla suele pasar muchas veces desapercibida, así como también lo hacen las ... personas en situación de vulnerabilidad en el entorno laboral. «Merecemos las mismas oportunidades», reivindican los catorce alumnos que han conformado, este año, el curso de capacitación audiovisual Cecadi, de la Fundación Zaragüeta Zulaica en colaboración con la Fundación Jasón. Con este programa, los estudiantes reciben una formación integral, combinando los elementos técnicos y prácticos sobre producción audiovisual de la mano de «profesionales en distintos ámbitos que, una vez a la semana, imparten la asignatura a los alumnos», explica Jon Santamaría, coordinador de proyectos audiovisuales. El itinerario cuida al detalle cada paso de la producción cinematográfica, desde «el guion, el lenguaje audiovisual, el equipo técnico, la dirección y producción, sonido, iluminación, vestuario...», enumera Santamaría.

Con todo lo aprendido, el paso final es llevar la teoría a la realidad. Así nació 'Qubits', el cortometraje de unos quince minutos estrenado a finales de curso en el Aquarium de Donostia y elaborado de principio a fin por los alumnos de Cecadi. Es un corto de ficción en el que «su protagonista escucha por la radio que Donostia albergará un ordenador cuántico y desde entonces comienza a tener visiones y a escuchar voces». Sin hacer demasiados 'spoilers', «el ordenador necesita un alma para funcionar», resume en pocas palabras el coordinador de proyectos, orgulloso de la creación de sus alumnos; cada uno con su situación, pues emplean «una metodología única adaptada a personas con necesidades especiales de aprendizaje para potenciar la creatividad y capacitar a personas que están en situación de vulnerabilidad y tienen necesidades especiales de aprendizaje, para su inserción laboral en el sector audiovisual».

Las asignaturas incluyen distintas áreas, desde la dirección y producción, elaboración de un guion o vestuario y maquillaje

Ampliar La alumna Inés Dorronsoro atiende en una de las clases del curso.

En el caso de Inés Dorronsoro, cuenta que Cecadi llegó una vez «había terminado mis estudios de audiovisual; no encontraba trabajo y no sabía qué hacer. Estaba bastante perdida». Pero no solo eso. «Me sentía bastante insegura. No me veía preparada para adentrarme en un rodaje, sentía que me faltaba algo para sentirme segura».

Así, le recomendaron este curso de capacitación audiovisual que «me sorprendió, porque a diferencia de otros cursos o formaciones, que se centran en un sector en concreto, Cecadi toca todos los ámbitos relacionados con lo que me gusta, el cine», cuenta Dorronsoro, emocionada tras haber terminado. «Por ejemplo, una semana teníamos iluminación, otra semana teníamos cámara... No podía haber sido más completo, también nos centrábamos en maquillaje, vestuario, guion... Todos los departamentos que existen en el mundo cinematográfico».

Inmersión laboral

Asimismo, agradece tener la oportunidad de poner en práctica todo lo aprendido en 'Qubits'. «Todos los estudios que había hecho hasta ahora habían sido mucho más teóricos, pero esta práctica me ha servido para ver realmente cómo se trabaja. He aprendido más que en cuatro años de carrera; tanto profesionalmente como personalmente». Ahora Inés se siente preparada para adentrarse de lleno en el mundo laboral del cine pues «ya tengo la práctica, aunque sea a pequeña escala, ya sé lo que es», anima contenta. .