Alumnos del curso de capacitación audiovisual Cecadi mientras trabajan en su cortometraje 'Qubits'. CECADI

Inclusión detrás de las cámaras de cine

Un curso de capacitación audiovisual permite a jóvenes en situaciones de vulnerabilidad adentrarse en todos los departamentos involucrados en el estreno de una cinta

Claudia Turiel

Claudia Turiel

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:14

Luces, cámara y ¡acción! La labor detrás de cada proyección en la gran pantalla suele pasar muchas veces desapercibida, así como también lo hacen las ... personas en situación de vulnerabilidad en el entorno laboral. «Merecemos las mismas oportunidades», reivindican los catorce alumnos que han conformado, este año, el curso de capacitación audiovisual Cecadi, de la Fundación Zaragüeta Zulaica en colaboración con la Fundación Jasón. Con este programa, los estudiantes reciben una formación integral, combinando los elementos técnicos y prácticos sobre producción audiovisual de la mano de «profesionales en distintos ámbitos que, una vez a la semana, imparten la asignatura a los alumnos», explica Jon Santamaría, coordinador de proyectos audiovisuales. El itinerario cuida al detalle cada paso de la producción cinematográfica, desde «el guion, el lenguaje audiovisual, el equipo técnico, la dirección y producción, sonido, iluminación, vestuario...», enumera Santamaría.

