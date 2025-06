La vertiente artística del cineasta Hlynur Pálmason llega a Tabakalera

Teresa Flaño Jueves, 26 de junio 2025, 12:06 | Actualizado 12:44h. Comenta Compartir

En el marco de las actividades programadas para celebrar el décimo aniversario del centro, Tabakalera dedica este verano una exposición individual al cineasta y artista islandés Hlynur Pálmason (Islandia, 1984), autor de una obra que trasciende las fronteras entre el cine y las artes visuales. El proyecto se ha desarrollado en colaboración con el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y Elías Querejeta Zine Eskola, y podá visitarse entre el 27 de junio y el 28 de septimbre.

La exposición, comisariada por Joana Hurtado Matheu, permite descubrir por primera vez en el Estado el trabajo artístico de Pálmason a través de tres instalaciones audiovisuales y varias series de fotografías, pinturas y esculturas que dialogan con las películas del cineasta y que construyen un universo coherente en torno al tiempo, el paisaje y la transformación de la materia.

La relación entre Pálmason y Tabakalera se inició en el año 2022, cuando el cineasta participó en la sección Zabaltegi-Tabakalera del Festival de San Sebastián con su largometraje 'Godland', que tuvo su estreno internacional en Cannes. El jurado de Zabaltegi-Tabakalera premió a Godland por su audacia formal y su singular visión artística. En la misma sección también se programó su cortometraje Nest, previamente estrenado en la Berlinale.

Aquella visita de Pálmason a Tabakalera fue el punto de partida de este proyecto expositivo que ahora se extiende más allá del cine para revelar a un artista total, comprometido con el lenguaje visual en todas sus formas.

Una obra entre el cine y el arte

Aunque su nombre es ampliamente conocido en el ámbito del cine de autor europeo gracias a largometrajes como 'Vinterbrødre' (2017), 'A White, White Day' (2019) y 'Godland' (2022), la práctica artística de Pálmason ha sido hasta ahora menos difundida. Sin embargo, sus instalaciones y vídeos experimentales comparten las mismas obsesiones estéticas que sus películas: el rigor formal, la observación paciente del entorno natural, el peso del tiempo, y un vínculo profundo con los ritmos de la vida y la muerte.

Las obras reunidas en Tabakalera, junto con la obra de nueva creación creada expresamente para esta exposición, ofrecen una entrada privilegiada a su lenguaje visual, en el que el relato se disuelve en atmósferas y estructuras temporales que apelan a lo sensorial.

Relación de las obras expuestas

'Lament for a Horse' (2021-2025), una de las instalaciones audiovisuales más radicales y conmovedoras del artista, muestra la descomposición de un caballo a lo largo de tres años, filmado con una cámara fija desde una plataforma elevada. La imagen, casi pictórica, busca una reflexión serena sobre el ciclo de la vida, el deterioro físico y la belleza que emerge del proceso natural. La pieza permite una experiencia envolvente y contemplativa, en la que la quietud y el sonido ambiental remiten a la memoria del animal y al tiempo detenido. La instalación se completa con algunos de los huesos del animal que protagoniza la pieza, una serie fotográfica compuesta por imágenes de gran tamaño y una serie de polaroids. La pieza fue filmada en el entorno rural en el que vive Pálmason, y sus propios hijos participaron en el proceso.

'One Winter Series' (2012–en curso), por su parte, es un proyecto concebido como un experimento material y temporal que documenta una acción conceptual. Durante los meses de invierno, el artista instala un conjunto de placas metálicas sobre telas, expuestas al clima extremo de una llanura islandesa. El viento, la nieve, el hielo y el paso del tiempo actúan como agentes transformadores y dejan su huella sobre las superficies.

La instalación audiovisual de doble proyección, filmada entre 2017 y 2025, muestra el efecto de los mencionados elementos a través de planos fijos de gran belleza plástica. La pieza propone una reflexión visualmente abstracta sobre el desgaste, la huella del tiempo y la capacidad de la naturaleza para alterar cualquier intervención humana. Las placas metálicas originales se exponen en la sala junto con las telas, marcadas por el paso del tiempo y el óxido. La videoinstalación, por su parte, ofrece una lectura poética y silenciosa de este proceso. 'One Winter Series se presenta como un archivo físico y visual del paisaje, del clima y del paso del tiempo.

Asimismo, la instalación audiovisual 'The Beginning and the End' (2025) propone una narración poética rodada con cámaras analógicas y digitales, cuyo resultado es una meditación visual sobre el transcurso de la vida. La instalación audiovisual que podrá verse en Tabakalera ha sido creada especialmente para la exposición.

La exposición se acompañará de un ciclo integral de la filmografía de Pálmason titulado Cine y Arte: Hlynur Pálmason, con el que se invita al público a descubrir o redescubrir las películas del cineasta en pantalla grande. La primera proyección será la de 'Godland' este mismo sábado a las 19.00 horas.