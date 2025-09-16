'Gaua' inaugurará en el Kursaal la Semana de Cine Fantástico y de Terror

'Gaua', la nueva película de Paul Urkijo, inaugurará la 36 Semana de Cine Fantástico y de Terror. No es la primera vez que el ... director gazteistarra abre el certamen, ya lo hizo con sus anteriores filmes, 'Errementari (2017), cuando se llevó además el Premio del Público, e 'Irati' (2022), que a la larga se convirtió en el título en euskera más taquillero de la historia. La Unidad de Cine de Donostia Kultura, organizadora del festival, ha anunciado que la edición de este año tendrá lugar entre el 31 de octubre y el 7 de noviembre. La presentación de 'Gaua', que previamente pasará por el Festival de Sitges, se hará por todo lo alto ya que tendrá lugar en e Kursaal, cuando los escenarios habituales de la Semana son los teatros Principal y Victoria Eugenia, aunque en alguna ocasión anterior también se ha realizado alguna gala de clausura en el auditorio.

Como en las dos películas anteriores, 'Gaua', protagonizada por Yune Nogueiras, Elena Irureta, Ane Gabarain e Iñake Irastorza, transita entre los códigos de la fantasía y la realidad histórica pero en esta ocasión se sumerge en el mundo nocturno de la mitología vasca, ambientada en el siglo XVII. La película, ambientada en los tiempos de la caza de brujas, combina el inquietante mundo de los seres nocturnos con el imaginario de la superstición rural creando un universo lleno de misterio, emoción y épica.

Junto al título de la inauguración de la 36 Semana de Cine Fantástico y de Terror, Donostia Kultura también ha avanzado gran parte de los filmes que tomarán parte en la sección oficial, aunque la programación completa no se desvelará hasta mediados de octubre.

Entre los anunciados destaca 'Dracula: A Love Tale', la versión que el director francés Luc Besson ha realizado del clásico de Bram Stoker. También desde Francia procede 'Other', de David Moreau, protagonizada por Olga Kurylenko,que lleva al límite las relaciones maternofiliales y el culto a la belleza.

Animación

El español Alberto Vázquez, director de la aclamada 'Unicorn Wars' (2022), recupera su corto 'Decorado' (2016) para su nueva película de animación con el mismo título. Dentro del mismo género se enmarca 'Dog of God', una producción de los letonos Raitis y Lauris Abele, ambientada en el siglo XVII y llena de humor negro.

También después de su paso por Sitges estarán en Donostia 'The Creeps', de Marko Mäkilaako, película finlandesa donde una horda de criaturas sedientas de sangre atraviesan un portal entre distintas dimensiones para acabar en una estación de esquí, y 'The Curse', de Kenichi Ugana, con las redes sociales de trasfondo.

Steve Kostanki es el responsable de 'Deatstalker', un remake del clásico de espada y brujería homónimo producido por Roger Corman. 'Un fantasma útil', sobre un marido que descubre que su fallecida mujer se ha reencarnado en un aspiradora, de Ratchapoom Boonbunchachoke ha sido elegida por Tailandia para representar al país en la próxima edición de los Oscar. 'New Gropu', está dirigida por Yuta Shimotsu, realizador que ha sido galardonado en numerosos certámenes que encierra al espectador en una atmósfera claustrofóbica de un instituto donde los alumnos se comportan de pronto de manera inquietante.

Un perverso juego es el que propone Julia Kowalski en 'Que ma volonté soit faite', con una joven con poderes especiales que habita con su familia en una particular granja.

La ciencia ficción indie más pura llega de la mano de Kevin y Matthew McManus que en 'Redux, Redux' acompañan a Irene Kelly, una mujer desesperada por la muerte de su hija, que viaja a trav´s de dimensiones paralelas para matar repetidamente al asesino de su pequeña.

La última de las películas anunciadas hasta el momento para la 36 edición de la Semana de Cine Fantástico y de Terror es 'La virgen de la tosquera', de Laura Casabé. El filme ha participado en varios festivales, como el de Sundance. La directora argentina explora la adolescencia y el horror de una forma cruda en un viaje iniciático a través de la magia negra y los hechizos.

El jueves 23 de octubre comenzará la venta de abonos en la taquilla del Teatro Principal y cuatro días después, el lunes 27, se vendrán las entradas sueltas en las taquillas del Principal y Victoria Eugenia y en la web de Donostia Kultura. Las entradas para Gaua se venderán también en la taquilla y en la web del Kursaal