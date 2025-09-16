Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Iñake Irastorza, Elena Irureta y Ane Gabarain, en una escena de Gaua. David Herranz.

'Gaua' inaugurará en el Kursaal la Semana de Cine Fantástico y de Terror

Además de la película de Paul Urkijo también se podrá ver, entre otros títulos, 'Drácula' de Luc Besson

Teresa Flaño

Martes, 16 de septiembre 2025, 10:23

'Gaua', la nueva película de Paul Urkijo, inaugurará la 36 Semana de Cine Fantástico y de Terror. No es la primera vez que el ... director gazteistarra abre el certamen, ya lo hizo con sus anteriores filmes, 'Errementari (2017), cuando se llevó además el Premio del Público, e 'Irati' (2022), que a la larga se convirtió en el título en euskera más taquillero de la historia. La Unidad de Cine de Donostia Kultura, organizadora del festival, ha anunciado que la edición de este año tendrá lugar entre el 31 de octubre y el 7 de noviembre. La presentación de 'Gaua', que previamente pasará por el Festival de Sitges, se hará por todo lo alto ya que tendrá lugar en e Kursaal, cuando los escenarios habituales de la Semana son los teatros Principal y Victoria Eugenia, aunque en alguna ocasión anterior también se ha realizado alguna gala de clausura en el auditorio.

