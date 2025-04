'Faisaien irla', una película para mostrar «lo absurdo de las fronteras»

Cine vasco con historias de aquí. 'Faisaien irla', dirigida por Asier Urbieta, inaugura este viernes la 22 edición del Festival de Cine y Derechos Humanos ... de San Sebastián, y este jueves el equipo ha hablado sobre sus experiencias en el rodaje y sobre las razones que les han llevado a grabarla. La película se presentó hace un par de semanas en el Festival de Málaga y llegará a las salas comerciales el 25 de abril

Una pareja interracial, ambos con nacionalidad española pero que viven en Hendaia, pasea a orillas del río Bidasoa. De pronto ven a dos personas en medio del agua intentando llegar a la otra orilla. Son dos migrantes que están ahogándose. Ella se lanza al rescate y él no. Logran salvar a uno y otro desaparece llevado por la corriente.

Este es el punto de partida del guion escrito por Urbieta y Andoni de Carlos que lleva al espectador a preguntarse «¿qué hubiera hecho yo?» y mostrar «con un thriller que transcurre alrededor de un río y una isla que es el condominio más pequeño del mundo, lo absurdo de las fronteras, de que existan personas que tienen que circular de forma clandestina y otros podemos pasar el puente tranquilamente».

Red de colaboración

El germen de la historia está en una noticia que Urbieta leyó en el periódico. Después conoció más en profundidad el tema gracias a la colaboración de la red de acogida a los migrantes de Irun y al fotógrafo Gari Garaialde que desde hace muchos años documenta el tema. «Las noticias aparecen en los medios de comunicación, pero parece que no las vemos. Pensé que con una película se podía emocionar más al espectador», comenta el director donostiarra, quien asegura que «todos tenemos una responsabilidad individual, pero también colectiva para intentar cambiar un poco las cosas».

Reconoce Urbieta que en temas sensibles como el de la migración «no resulta fácil no caer en el maniqueísmo», y ha intentado no presentar «ni a buenos ni a malos» y que «nada de la historia resultara gratuito».

La pareja protagonista está formada por Jone Laspiur y Sambou Diaby. Urbieta tenía claro que ellos iban a llevar el peso de la película desde que comenzó a escribir el guion. «Jone me trasmitía energía, pero con apariencia de cierta fragilidad. Con Sambou ya había trabajado en la serie 'Altsasu', nos hicimos amigos y me pareció importante contar con él». También hay colaboraciones de Josean Bengoetxea, Aia Kruse, Itziar Ituño y Jon Olivares, «amigos con los que me he sentido más arropado en mi primera experiencia en un largometraje».

Ibrahima Kone

El migrante rescatado está interpretado por Ibrahima Kone. Su elección tiene una bonita historia detrás. «Estuvimos haciendo muchos casting, fue un proceso largo aquí, en Madrid, en París. Yo quería que fuera el protagonista de la película 'Io Capitano' Seydou Sarr y estuvimos detrás de él mucho tiempo, varios meses. Justo el día que probamos a Ibrahima, Sarr nos dijo que sí, pero ya nos habíamos decidido por Ibrahima».

Laspiur y Diaby están muy satisfechos con el resultado de 'Faisaien Irla'. «Empaticé desde el principio con mi personaje, pero hay cosas que me costó llevarlas a mi terreno. Se trata de una realidad que te viene de golpe a la cara y te salen muchas preguntas relacionadas con el complejo de salvador blanco», explica la actriz donostiarra. Por su parte el intérprete navarro considera que «los personajes están muy bien construidos y eso nos ha facilitado el trabajo».

Durante el rodaje, Diaby sufrió algunas de las experiencias que vive su personaje como «el hecho de que me pidieran los papeles al pasar de un lado a otro del puente y a mis compañeros no». Por su parte, Urbieta recuerda alguna situación extraña como «cuando la policía francesa quitaba el control para ir nosotros a continuación a poner otro igual»