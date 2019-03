Disney recupera a James Gunn para la tercera película de 'Guardianes de la Galaxia' Gunn, durante el rodaje de una de las entregas de 'Guardianes de la Galaxia'. / Archivo El presidente de los estudios Disney dio marcha atrás después de que el director se disculpara públicamente por unas bromas en Twitter EFE Los Ángeles (Estados Unidos) Sábado, 16 marzo 2019, 00:51

Disney ha vuelto a contratar a James Gunn para dirigir la tercera entrega de 'Guardianes de la galaxia', después de haberle despedido en julio tras salir a la luz una serie de antiguos y controvertidos mensajes en Twitter del cineasta en los que bromeaba sobre temas como la pedofilia.

Una decisión que se conoce este viernes, pero que se tomó hace algunos meses, según asegura el medio especializado Deadline, que precisa que el presidente de los estudios Disney, Alan Horn, dio marcha atrás después de que Gunn se disculpara públicamente.

El realizador de las dos primeras aventuras de los guardianes, del universo Marvel, aseguró el mismo día de su despido que asumía la responsabilidad por su comportamiento. «Mis palabras de hace casi una década fueron, en ese momento, errores totalmente fallidos y desafortunados para ser provocador. He lamentado (los mensajes) durante muchos años desde entonces, no solo porque eran estúpidos, para nada divertidos, extremadamente insensibles y ciertamente no provocadores como esperaba, sino porque no reflejan la persona que soy o he sido durante un tiempo», agregó.

Unos días después, el reparto de la serie de películas pidió en una carta publicada en las redes sociales el regreso de Gunn como director de la tercera entrega. «Aunque no apoyo las bromas inapropiadas que James Gunn hizo años atrás, es un buen hombre», escribió el actor Chris Pratt en su perfil oficial de Instagram. «Personalmente, me gustaría verlo de nuevo como director del Volumen 3», añadió.

El intérprete incluyó en su publicación la misiva firmada por Zoe Saldaña, Dave Bautista, Karen Gillan, Bradley Cooper, Sean Gunn, Vin Diesel, Pom Klementieff y Michael Rooker. «Apoyamos por completo a James Gunn -comienza la carta-. Todos estamos sorprendidos por su abrupto despido la semana pasada y hemos esperado intencionadamente diez días para responder con la intención de pensar, rezar, escuchar y debatir sobre lo ocurrido».

El regreso de Gunn se complicó en los meses posteriores porque firmó un contrato para escribir y dirigir la secuela de 'Escuadrón suicida', de Warner y DC. Pero los estudios Marvel han accedido a comenzar la producción de 'Guardianes de la Galaxia Vol.3' cuando finalice la de 'Escuadrón suicida'.

Gunn dirigió y se encargó de los guiones de 'Guardianes de la Galaxia' (2014) y de su secuela 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2'. La primera cinta recaudó en todo el mundo 773 millones de dólares (683 millones de euros), mientras que la segunda se embolsó 864 millones.