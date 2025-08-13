Crítica de 'Never Alone (Nunca más)': La lista de Stiller

En realidad, casi seguro que no conocemos la historia que nos cuentan en 'Never Alone', pero nos suena familiar. Ya hemos visto varias películas de ... hombres buenos que se enfrentaron como pudieron a los nazis y consiguieron salvar a un puñado de judíos.

Aunque nos cuente otro episodio, la forma en que lo hace Klaus Haró, elegante, sobria y académica, nos sitúa en otras experiencias similares. Pero aquí, como señalamos, descubrimos un aspecto desconocido para la mayoría, la peculiar relación de Finlandia con la Alemania nazi y el caso de los judíos que el III Reich pidió que le fueran deportados. Finlandia mantenía su democracia pero sus políticos se sentían «con las manos atadas» para no disgustar a Hitler.

'Never Alone (Nunca más)' se centra en una persona real, que aquí llaman Abraham Stiller, un empresario judío propietario de una gran sastrería en Helsinki. Stiller es bienintencionado y hasta ingenuo («muy ruidoso pero inofensivo», dicen de él), defiende a sus trabajadores y compañeros judíos sin darse cuenta de que los parámetros ya han cambiado.

Esta coproducción nórdica y germana funciona en su recreación histórica, aunque nunca logra desprenderse de esa sensación de ya vista. Por supuesto, todos los nazis son feos, malos y retorcidos, y las víctimas judías oscilan entre diversos niveles de consciencia del horror. La película deriva hacia un pequeño estudio sobre la culpa. Los nazis al parecer no, pero los judíos sobreviven sintiéndose culpables por lo que quizá podían haber hecho.

Sobria, sólida y con emoción contenida, 'Never Alone' agradará a los aficionados a dramas históricos, aunque a estas alturas de barbaridades y masacres, casi enternece la mala conciencia de Finlandia por haber deportado a la Alemania nazi a ocho judíos.