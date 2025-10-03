Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Crítica de 'Mi amiga Eva': El juego del amor

Mikel G. Gurpegui

Mikel G. Gurpegui

San Sebastián

Viernes, 3 de octubre 2025, 07:19

  • Dirección: Cesc Gay.

  • Guion: Cesc Gay, Eduard Sola.

  • Intérpretes: Nora Navas, Rodrigo de la Serna, Juan Diego Botto.

  • Fotografía: Andreu Rebés.

  • Música: Arnau Bataller.

    • España, 2025.

  • Cines: Antiguo Berri, Príncipe.

  • Duración: 100 m.

Aunque los premios sólo le llegasen, hace una década, con 'Truman', todas las películas de Cesc Gay resultan de un modo u otro estimulantes. Será ... por su manera de diseccionar nuestra sociedad, especialmente la barcelonesa, su diseño de personajes imperfectos, contradictorios y 'de verdad', sus agudas observaciones sobre nuestras relaciones, su capacidad para estructurarlo todo en entretenido y bienhumorado cine (o teatro), que le hacen un autor con trayectoria propia, por el camino de lo que podríamos calificar como comedia de la normalidad.

