Crítica de 'Mi amiga Eva': El juego del amor

Aunque los premios sólo le llegasen, hace una década, con 'Truman', todas las películas de Cesc Gay resultan de un modo u otro estimulantes. Será ... por su manera de diseccionar nuestra sociedad, especialmente la barcelonesa, su diseño de personajes imperfectos, contradictorios y 'de verdad', sus agudas observaciones sobre nuestras relaciones, su capacidad para estructurarlo todo en entretenido y bienhumorado cine (o teatro), que le hacen un autor con trayectoria propia, por el camino de lo que podríamos calificar como comedia de la normalidad.

Con inspiración sigue esa senda en 'Mi amiga Eva', otra delicia con la que es difícil no sentirse interesado, y muchas veces identificado, con sus distintos personajes.

El central es la Eva del título (interpretada por una Nora Navas en estado de gracia). Una profesional que trabaja en una agencia editorial, tiene un marido perfecto (Juan Diego Botto) y dos hijos adolescentes. Su vida va bien pero, acercándose a los 50 años y tras tanto tiempo de matrimonio, el amor «es otra cosa». Tras un encuentro que se interrumpe antes de tiempo con un guionista argentino (Rodrigo de la Serna), se atreve a decir lo que siente: «Yo lo que quiero es volverme a enamorar. A mí me gusta mucho el juego del amor».

Lo dice como lo dice ella, con cierta inconsciencia y desarmante naturalidad, no exenta de las mentirijillas, a veces absurdas, que con frecuencia dice en su inseguridad, para quedar bien. Eva es clamorosamente imperfecta pero todos le entendemos, le queremos y le seguimos en su búsqueda del amor, eso tan difícil, como comprobará.

La peculiar comedia romántica avanza entre las muy reales y divertidas reacciones de su grupo de amigos y el empeño de Eva en encontrar a un hombre con quien surja la chispa. Quizás el día de su 50 cumpleaños...