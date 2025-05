Crítica de 'Almudena': Las croquetas de Lulú

Comenta Compartir

Valoración Datos Dirección y guion: Azucena Rodríguez.

Fotografía y montaje: Juan Barrero.

Música: Rosa Torres Pardo.

Sonido: Adrián Cepeda.

Con la aparición en pantalla de: Almudena Grandes, Luis García Montero, Eduardo Mendicutti, Joaquín Sabina, Ángel González.

Cine: Trueba

Duración: 78 m

Escribieron juntas Azucena Rodríguez y Almudena Grandes el guion de la película que en 2007 adaptó al cine 'Atlas de geografía humana', novela de la ... autora de 'Las edades de Lulú', 'La madre de Frankenstein' o, claro, 'Todo va a mejorar'. No sé si es bueno que sea una amiga quien filme un documental sobre ti. Acaso sí. Porque cuando crees que no vas a aguantar el tirón, puedes apretar el botón del pánico. Tal vez no. Porque se incline a ver todas tus virtudes y ninguna de tus fallas, fallos, caídas y defectos (excepto que las croquetas te estallasen siempre en la sartén; según tú por la presión de la leche de la bechamel).

No sé si es bueno o malo pero para que al final, después de tantas vueltas descubramos que todo (la vida, la muerte y lo demás) sea solo esto y nada más que esto (lo dijiste tú cuando te morías) y termines sintiéndote como un torero tras el Telón de Acero, pues el resultado luce apetitoso, sabroso, reidor, solo relativamente hagiográfico, bien ritmado y brioso. De cámara ágil y montaje al punto, a veces suave, efímero (ese fogonazo en el hospital...) y a veces con aires de road movie (Luis conduciendo el coche...). No sé si es bueno o malo, pero Azucena tiene cámara y mano (lo sabíamos) y es un placer descubrir que no solo te gustaban Verne y Stevenson sino, sea por siempre aclamado, Stephen King. Y completamente de acuerdo contigo, ¿cómo es posible que la pareja (casi) sadomaso de '50 sombras de Grey' acabe casándose??!! No sé si es bueno o malo pero qué dulciamargas lucen esas escenas de Luis cenando solo en la cocina; un huevo frito y un vaso de vino. Acaso no sea ni bueno ni malo. Depende de cómo fueras tú (una furia de la naturaleza) y de cómo sea tu amiga (una mujer de cine y de TV de esas que se las saben todas). Almudena, ¡Aleeeti!

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión