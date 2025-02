El premio a la ópera prima de la Berlinale se celebra en el Begihaundi de Pasaia

Ernesto Martínez Bucio está viviendo emotivos momentos desde que recibió el premio a la mejor ópera prima de la Berlinale. Uno fue el sábado cuando ... subió al escenario para recoger el galardón. Estuvo apunto de romperse al recordar a Karen Plata, la guionista de la película y su pareja, y a los niños que protagonizan el filme. El segundo ocurrió el domingo. Llegaba a su casa en Pasai San Pedro, donde reside este director mexicano, cuando su cuadrilla le esperaba en la puerta de la taberna Begihaundi para felicitarle.

Ayer, en el mismo bar, algo más relajado, recordaba los nervios que había pasado. Desde la organización de la Berlinale le llamaron para que asistiera a la gala de clausura, «pero no sabíamos si era porque les sobraban butacas o porque habíamos ganado algo». Cuando comenzaron a explicarle el protocolo, las sospechas empezaron a convertirse en un fuerte presagio. A pesar de todo, «hasta que no lo anunció el jurado no nos lo creímos».

No es un premio oficial, pero para Martínez Bucio es un relevante reconocimiento. El periódico The Guardian ha considerado que su película tiene el mejor título de este festival alemán y eso que «todo el mundo me dice que no es nada comercial». 'El diablo fuma (y guarda la cabeza de los cerillos en la misma caja)', puede ser o no comercial, pero largo lo es y mucho.

Está tomado de un poema escrito por Plata a quien el director mexicano reivindica como coautora del filme. Fue ella quien comenzó a escribir hace siete años el guion. Estuvieron bastante tiempo trabajando en él hasta que el director tuvo la oportunidad de realizar un máster de Creación en Elías Querejeta Zinema Eskola, «un espacio de vanguardia que busca romper moldes».

Zabaleta y Gaztambide

Fue un amigo, el pasaitarra Odei Zabaleta, director de fotografía de la película, quien le animó a venir a Donostia. Estudió en la cuarta promoción, entre 2021 y 2022. Uno de sus tutores fue el guionista Michel Gaztambide, quien le animó a volver a reescribir lo que tenía y «gracias a él y al trabajo en la escuela encontramos la estructura final». Una vez concluido el rodaje en México, tardaron un año en editarla y en ese proceso «volvimos a reescribirla».

Elías Querejeta Zine Eskola «Me dieron un arsenal de herramientas para tener más recursos y atreverme a experimentar»

De la temporada que pasó en la Zine Eskola con sede en Tabakalera destaca que «tuvimos muy buenos maestros, increíbles profesores». Por ejemplo recuerda un taller impartido por el rumano Radu Jude, que en esta Berlinale se ha llevado el premio al mejor guion, y una clase del músico Xabier Erkizia, sin olvidar las «maravillosas clases de Gaztambide». En resumen, «me dieron un arsenal de herramientas para tener más recursos y atreverme a experimentar».

Cuando Ernesto Martínez Bucio habla de experimentación menciona a Alonso Ruiz Palacios –otro director mexicano que hace años ganó el mismo premio que él ahora– y que en el examen de graduación de Cinematografía, en el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) en Ciudad de México, le animó a que saliera de su zona de confort y «pensé que una película con cinco niños es bastante incómodo» . Al final, «fue lo que más disfrute». La película se desarrolla en Ciudad de México en la década de los 90 donde los miedos de cinco hermanos abandonados por sus padres se mezclan con los de su abuela esquizofrénica que los cuida, «desdibujando y disolviendo gradualmente la frontera entre la realidad y la imaginación».

Zinemaldia «Nos hubiera gustado estar en Horizontes Latinos, pero parece que no va a ser»

'El diablo fuma...' comienza ahora un recorrido por distintos festivales internacionales y después la distribución más comercial. A la pregunta de si en el Zinemaldia se podrá ver su película, explica que «parece ser que no, en Donostia solo será posible si hay un estreno comercial. Nos encantaría poder venir a Horizontes Latinos, pero parece que no va a ser».

Historias de aquí

Martínez Bucio y Plata tienen la intención de quedarse a vivir aquí y «contar historias que ocurran acá». Han empezado a trabajar en una historia de dos amigos, en los años 80, que son traficantes de cigarrillos y alcohol ocultos en los botes amarrados en las boyas de la bahía de La Concha.

El mexicano colabora habitualmente con Txintxua Films para quien acaba de terminar la edición de la segunda temporada de la serie 'Zeru ahoak', de Koldo Almandoz.