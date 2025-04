Farenheit 451, borrar-salvar

En el intenso coloquio que sucedió tras la proyección de un filme único, 'Following Harry', Carmen de la Guardia Herrero, catedrática de Historia Contemporánea de ... la Autónoma de Madrid, autora de espléndidos libros sobre la pesadilla y el sueño americano, y Emilio Doménech, periodista y youtuber, especializado en política de Estados Unidos, activo en Whatsapp y otros canales y fundador de 'Watif', medio de comunicación libre e indómito, denunciaron que Trump y los suyos están haciendo desaparecer de los archivos de las más grandes instituciones los nombres y referencias de cualquier activista por los derechos humanos o civiles, de cualquier figura importante en la historia de los pueblos nativos originarios; las de los veteranos afroamericanos de Vietnam; la de las mujeres que lucharon por sus hermanas, las de los líderes del Orgullo que se alzó tras Stonewall. Quien los busca en los documentos oficiales ya no los encuentra.

En la charla que tras la película-archivo 'Éramos tan flacos' mantuvieron Leandro Martínez, licenciado por la universidad de Avellaneda, productor general de Festival de Cine y Derechos Humanos de Argentina, y Josefina L. Martinez, periodista y autora de libros como 'Patriarcado y capitalismo' o 'No somos esclavas', sobre las huelgas de las mujeres trabajadoras, insistieron en el mismo punto, Milei y su camarilla están acabando con la Memoria (mayúsculas) de su país. Se instala el negacionismo. Se desmantelan centros culturales como el Haroldo Conti, que lleva el nombre del poeta y escribidor que, secuestrado y desaparecido en 1975, había plantado en su casa un cartel donde se leía 'Hic meus locus pugnare est hinc non me removebunt ('Este es mi lugar de combate, y de aquí no me moveré').

Pero como los hombres y mujeres libros de 'Farenheit 451', hay gente que antes de la desintegración total hace capturas de esa memoria y las sube a Archive.org.